Экс-замглавы Ленинского района Саратова останется под домашним арестом до апреля

Волжский районный суд Саратова продлил меру пресечения бывшему замглавы администрации Ленинского района по экономике и торговле Илье Боркуну, обвиняемому в превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Судья Татьяна Садомцева постановила продлить домашний арест на два месяца — до 11 апреля.

Илье Боркуну продлили домашний арест до 11 апреля

Фото: Волжский районный суд Саратова Илье Боркуну продлили домашний арест до 11 апреля

По версии следствия, в декабре 2024 года бывший чиновник зарегистрировал компанию и руководил ею, заключая муниципальные контракты на благоустройство. Директор и учредитель ООО «КС Лидер» — Александра Беспоместных, близкая знакомая Ильи Боркуна. В июне организация заключила четыре контракта на благоустройство на 9,2 млн руб. с администрацией Ленинского района. В сентябре и октябре все контракты были расторгнуты. Работы не завершены, однако из бюджета было выплачено 7,42 млн руб.

Илья Боркун был задержан 14 ноября прошлого года и отправлен под домашний арест. В начале декабря он был уволен с должности замглавы администрации Ленинского района. 6 февраля суд продлил срок домашнего ареста до 11 апреля.

