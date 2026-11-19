«Возникают тарифные качели»
Дмитрий Гронский — о проблемах немецких автопроизводителей на американском рынке
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У немецких автопроизводителей на рынке США сейчас много проблем. Главные из них: торговые барьеры и тарифная нестабильность. Администрация Трампа принимает иногда сумасбродные решения не только во внешней политике, но и во внутренней. А когда в поступках нет логики и последовательности, а правила игры постоянно меняются, возникают те самые тарифные качели, при которых сложно планировать долгосрочные контракты.
Впрочем, как писал Лев Толстой: «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». И у Mercedes-Benz, например, помимо всего перечисленного, есть и собственные поводы горевать. Комитет палаты представителей США по Китаю потребовал от компании до 1 декабря представить ответы на два десятка вопросов о связях с китайскими акционерами и технологических партнерствах.
Дело в том, что Конгресс сейчас рассматривает законопроект, который запретит продажу автомобилей на американском рынке компаниям, в которых доля китайского капитала превышает 15%. А у Mercedes-Benz этот порог существенно превышен. Ключевой акционер немецкой компании, китайский государственный концерн Beijing Automotive Group, владеет почти 10% акций Mercedes-Benz. Еще 10% контролирует через собственные доли Ли Шуфу, председатель китайского концерна Geely. Все это, по мнению членов Конгресса, создает серьезную угрозу национальной безопасности США.
Руководство Mercedes-Benz заявило, что услышало требования американских законодателей. Оно заверило, что китайские акционеры в совет директоров компании не входят, а потому никак не могут влиять на принятие стратегических решений. Также руководство пообещало предоставить информацию о наличии китайских компонентов в актуальных моделях Mercedes, которые поставляются на американский рынок.
Уже появились комментарии: в свою защиту руководство Mercedes-Benz могло бы сослаться на российский опыт. Там в автопроме безраздельно властвуют китайские компании, но об угрозе национальной безопасности в этом контексте никто не говорит.