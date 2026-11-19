У немецких автопроизводителей на рынке США сейчас много проблем. Главные из них: торговые барьеры и тарифная нестабильность. Администрация Трампа принимает иногда сумасбродные решения не только во внешней политике, но и во внутренней. А когда в поступках нет логики и последовательности, а правила игры постоянно меняются, возникают те самые тарифные качели, при которых сложно планировать долгосрочные контракты.