Суд оставил в силе запрет на строительство полигона отходов под Первоуральском
Свердловский областной суд подтвердил законность запрета на возведение полигона промышленных отходов вблизи Первоуральска. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы ответчика, сохранив в силе решение Первоуральского городского суда, вынесенное в июле текущего года.
Ранее суд первой инстанции поддержал иск автономной некоммерческой организации «Защитим заповеди природы», действовавшей в том числе в интересах несовершеннолетних жителей региона. Как следует из материалов дела, проект полигона, разработанный для АО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в ПАО «ТМК»), предполагал размещение объекта площадью застройки 232 га в 5 км восточнее села Первомайское, между реками Малая и Большая Черемша. Проект предусматривал захоронение 18 тыс. тонн отходов IV–V классов опасности ежегодно.
Заявители указывали на расположение участка в водоохранной зоне рек Малая и Большая Черемша, а также в ареале обитания редких видов флоры и фауны. По их мнению, выбор локации был обусловлен исключительно экономическими соображениями предприятия, при этом альтернативные варианты размещения не рассматривались, а проектная документация содержала недостоверные данные.
«Суд, изучив доводы сторон и представленные доказательства, согласился с тем, что реализация проекта создает реальную опасность необратимого вреда окружающей среде: вырубку леса возрастом 100–120 лет, уничтожение мест обитаний редких видов растений, загрязнение рек и подземных вод»,— сообщили в пресс-службе судов. Также суд счел выявленные нарушения системными, а их устранение невозможным без полного пересмотра документации и проведения новых изысканий.
Ответчик настаивал на соблюдении всех процедур общественных обсуждений и наличии необходимых разрешений. Однако судебные инстанции пришли к выводу, что формальное соответствие нормам не гарантирует безопасность объекта для окружающей среды и здоровья населения, поэтому запрет на строительство был признан обоснованным.