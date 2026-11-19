Заявители указывали на расположение участка в водоохранной зоне рек Малая и Большая Черемша, а также в ареале обитания редких видов флоры и фауны. По их мнению, выбор локации был обусловлен исключительно экономическими соображениями предприятия, при этом альтернативные варианты размещения не рассматривались, а проектная документация содержала недостоверные данные.