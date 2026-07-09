Ручьи затекли в проект ПНТЗ

Первоуральский городской суд удовлетворил иск группы свердловчан, выступающих против строительства полигона промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК). Представители компании заявляли, что инвестиции в проект составят 1,1 млрд руб., его реализация позволит создать около 100 новых рабочих мест. Запустить объект планировали в 2028 году. Суд счел, что интересы компании превалируют над интересами защиты экологии, и встал на сторону истцов. В ПНТЗ «Ъ-Урал» заявили, что компания изучает решение суда и будет предпринимать дальнейшие шаги в рамках действующего законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон промышленных отходов планировали построить под Первоуральском к 2028 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Полигон промышленных отходов планировали построить под Первоуральском к 2028 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ПНТЗ планировал построить полигон промышленных отходов под Первоуральском в 4 км от ближайшей жилой застройки в поселке Ильмовка (Свердловская область). По планам компании, планируемый полигон предусмотрен для «практически неопасных» отходов (грунт, бетонный или кирпичный лом), «малоопасных» (глина, загрязненный песок или кожаная рабочая обувь) и «умеренно опасных» (замасленная спецодежда или тара из-под нефтепродуктов), а его срок эксплуатации рассчитывался на 25 лет. Инвестиции в проект оценивались в 1,1 млрд руб., запустить объект в эксплуатацию рассчитывали в 2028 году.

Полигон под Первоуральском планировали создавать как аналог полигона Волжского трубного завода, который был открыт в 2013 году.

На примере его работы в ТМК объясняли, что отходы полностью изолируются от контакта с внешней средой, из-за чего негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения исключается.

На сегодняшний день завод вывозит промышленные отходы на полигон в Ревде или привлекает подрядные организации для утилизации.

Планы компании вызвали недовольство местных жителей, которое повлекло за собой судебные разбирательства. Так, в мае 2025 года суд признал незаконными действия администрации Первоуральска при проведении общественных слушаний по проекту выделения земли под полигон. Но тогда в ПНТЗ заявляли, что решение суда не окажет существенного влияния на график реализации проекта, так как оно касается процедурных вопросов и не имеет отношения к содержанию проекта по строительству.

Осенью прошлого года в Первоуральский городской суд поступил коллективный иск «о запрещении деятельности ПНТЗ по реализации проекта по строительству полигона». В качестве истцов выступало 21 лицо: автономная некоммерческая организация в сфере экологии и защиты окружающей среды «Защитим заповеди природы», девять физлиц, еще об 11 лицах информация в картотеке была скрыта, что говорит о возможном участии несовершеннолетних. В качестве ответчика выступало ПАО «Трубная металлургическая компания», третьи лица — администрация Первоуральска, свердловское минприроды и отдел Роспотребнадзора.

В заявлении (имеется в распоряжении «Ъ-Урал») указывалось, что полигон запланирован в 5 км восточнее села Первомайское, между реками Малая Черемша и Большая Черемша. Истцы указывали, что участок проектирования совпадает с ареалом обитания краснокнижных растений и птиц, а также опасались вырубки Дидинского леса.

Истцы считали, что выбор земельного участка под строительство носит «произвольный характер», что может привести к истощению природных ресурсов, загрязнению рек и подземных вод.

В связи с этим просили запретить строительство полигона.

Судья Александр Федорец удовлетвори иск в полном объеме. «Истцы должны были доказать реальность возможности нарушения их прав от реализации подобного проекта. Полагаю, что они предоставили достаточные и достоверные доказательства. Материалами установлено, что проведенная государственная экологическая экспертиза всеми сведениями не располагала, в то же время не были предоставлены сведения об имеющихся на земельном участке водных объектах — ручьях»,— объяснил судья свое решение.

Он подчеркнул, что при рассмотрении данной категории дел должен учитываться баланс интересов сторон: с одной стороны — экологическая безопасность, а с другой — интересы общества в части развития промышленности.

«Интересы ответчика в данном случае при строительстве полигона отвечают более интересам общества в части организации рабочих мест, чем превалируют над интересами защиты экологии»,— отметил судья.

Решение может быть обжаловано. «Предприятию известно о решении суда, оно сейчас изучается, дальнейшие шаги будут предприняты в рамках действующего законодательства»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе ПНТЗ.

Мария Игнатова