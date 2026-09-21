Отходы выдержали нормы

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в ТМК) получил положительное заключение государственной экспертизы по проекту строительства полигона промышленных отходов в Свердловской области. Как объяснили «Ъ-Урал» на ПНТЗ, эксперты подтвердили соответствие документации техническим регламентам, градостроительным, санитарным и экологическим нормам. Ранее суд запретил строительство полигона — против реализации проекта выступила инициативная группа местных жителей. ПНТЗ намерен оспорить это решение и приступить к строительству после снятия временных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Проектная документация, касающаяся строительства полигона промышленных отходов в Первоуральске, получила положительное заключение госэкспертизы. Документ был выдан Главгосэкспертизой России 9 сентября, следует из Единого госреестра заключений. Застройщиком выступает ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), реализацией проекта планирует заниматься Первоуральский новотрубный завод.

Полигон под Первоуральском планируют создать как аналог полигона Волжского трубного завода, который был открыт в 2013 году.



Как сообщили в пресс-службе ПНТЗ, в ходе аудита эксперты подтвердили соответствие документации техническим регламентам, градостроительным, санитарным и экологическим нормам. На заводе отметили, что проект предусматривает создание высокотехнологичного объекта для безопасного обращения с производственными отходами. Разработчиком проектной документации и инженерных изысканий выступил Самарский государственный технический университет (СамГТУ).

«Следующим этапом реализации проекта станет получение разрешения на строительство. Ввод объекта в эксплуатацию позволит предприятию вывести систему обращения с промышленными отходами на качественно новый уровень, соответствующий наилучшим доступным технологиям (НДТ) и стандартам устойчивого развития, которых придерживается ТМК»,— пояснили в ПНТЗ.

На предприятии добавили, что ранее государственная экологическая экспертиза Росприроднадзора подтвердила соблюдение природоохранных требований. На полигоне планируется использовать геомембраны для герметичной закапсулирования отходов, после заполнения участка его планируют рекультивировать.

«Получение положительного заключения Главгосэкспертизы подтверждает правильность предложенных технических решений, которые были разработаны для максимального контроля за отходами и снижения нагрузки на окружающую среду. Мы продолжаем работу над проектом с соблюдением всех действующих норм»,— подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Напомним, летом Первоуральский городской суд удовлетворил иск группы свердловчан, выступающих против строительства полигона ПНТЗ. Суд счел, что интересы компании превалируют над интересами защиты экологии, и встал на сторону истцов. Судья тогда пояснял, что проведенная государственная экологическая экспертиза не располагала всеми сведениями. Так, например, не было данных о ручьях, имеющихся на земельном участке под строительство. Согласно решению суда, строительство полигона запрещено.

Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе ПНТЗ, к реализации объекта завод планирует приступить только после снятия временных ограничений, наложенных решением суда. Там напомнили, что решение еще не является окончательным и оспаривается в рамках апелляции. «Эти меры носят временный характер и связаны исключительно с необходимостью уточнения и предоставления ряда дополнительных документов. Речь идет о выявлении ручейков на участке, на котором планируется разместить полигон. Ручейки не попадают в зону застройки и захоронения отходов. После необходимых уточнений и внесения корректировок мы рассчитываем на снятие ограничений и продолжение работы»,— сообщили в ПНТЗ.

Мария Игнатова