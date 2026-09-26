Китай и США договорились об укреплении военных контактов в кризисных ситуациях

Вооруженные силы Китая и США договорились «как можно скорее» подписать меморандум о взаимопонимании. Договоренность должна помочь в «укреплении коммуникаций в кризисных ситуациях и их предотвращении», сообщает «Синьхуа».

Подписание меморандума было согласовано по итогам госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Вооруженные силы двух стран также договорились продолжить сотрудничество в поисках останков американских солдат в Китае.

Си Цзиньпин 23–25 сентября посетил США с визитом по приглашению Дональда Трампа. По данным «Синьхуа», политики обсудили в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Господин Трамп говорил, что встреча с председателем КНР прошла отлично.

Подробности — в материале «Ъ» «Американская церемония с легким влиянием китайской».