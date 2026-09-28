США и Китай договорились о снижении тарифов на товары на $30 млрд
Власти США обнародовали детали совместного с Китаем плана по снижению тарифов на товары общим объемом в $30 млрд. Соглашение было достигнуто на саммите лидеров стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне.
Импортируемые в США товары, рекомендованные к снижению пошлин, включают фейерверки, товары для дома, спортивный инвентарь и игрушки. В список импорта Китая входят мясо, морепродукты, молочные продукты, зерно, уголь, древесина и медоборудование.
Тарифы примерно на 90% товаров, обозначенных в соглашении, будут снижены «до уровня наибольшего благоприятствования». 28 сентября Министерство торговли КНР объявило, что снижение тарифов произойдет одновременно после выполнения процедур, предусмотренных внутренним законодательством.
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Договоренность не означает снятия тарифных барьеров во всей торговле США и Китая. В годовом выражении она охватывает около 11% американского импорта и более четверти американского экспорта, поэтому ее непосредственный эффект будет заметно различаться для потоков товаров в двух направлениях.
При этом на 27 сентября 2026 года не были названы конкретные новые ставки, полный перечень товаров и сроки вступления изменений в силу, поэтому фактический масштаб послабления и дата его применения оставались неопределенными.