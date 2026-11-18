Главные новости за 18 ноября. Ростов-на-Дону и область
Начальник УФНС России по Ростовской области Алексей Могила опроверг слухи о массовых закрытиях ресторанов и кафе из-за налоговой реформы: по его словам, мониторинг реестров не фиксирует роста прекращения деятельности.
Правительство Ростовской области объявило закупку круглосуточной охраны дома и участка бывшего главы региона Василия Голубева в поселке Водопадный. На эти цели из областного бюджета намерены направить 8,1 млн руб.
К спору департамента автомобильных дорог Ростова-на-Дону и компании «Синара — городские транспортные решения» добавился встречный иск: на заседании Арбитражного суда Ростовской области 17 ноября судья рекомендовал сторонам урегулировать разногласия во внесудебном порядке.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ростовской области Сергею Ковалеву доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве супружеской пары в Новочеркасске.
Налоговые поступления в бюджетную систему от налогоплательщиков Ростовской области за январь–октябрь 2026 года достигли почти 480 млрд руб., увеличившись на 21% год к году.