Налоговые поступления в бюджетную систему от налогоплательщиков Ростовской области за январь–октябрь 2026 года достигли почти 480 млрд руб., увеличившись на 21% год к году. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» сообщил начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Могила.