Налогоплательщики Дона пополнили бюджетную систему на 480 млрд руб. за десять месяцев
Налоговые поступления в бюджетную систему от налогоплательщиков Ростовской области за январь–октябрь 2026 года достигли почти 480 млрд руб., увеличившись на 21% год к году. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» сообщил начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Могила.
Поступления в консолидированный бюджет области выросли более чем на 9%, до 296 млрд руб. Основными драйверами стали НДФЛ (рост почти на 12%), налог на прибыль организаций (более 9%) и специальные налоговые режимы (9%).
По словам руководителя донского УФНС, налоговая реформа, вопреки опасениям бизнеса, не обернулась массовым закрытием предприятий региона. На 1 ноября 2026 года в области действовали 157 293 индивидуальных предпринимателя — на 4,8 тыс. больше, чем годом ранее. Число юридических лиц за тот же период сократилось на 3%.
Сокращение реестра юрлиц глава ведомства связал в том числе с исключением из него организаций, фактически прекративших работу, но формально продолжавших существовать.
«Поэтому это ни в коем случае не уход бизнеса реального, а всего лишь чистка реестра», — пояснил господин Могила.