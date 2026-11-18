Налоговая реформа не привела к массовому закрытию общепита в Ростовской области
Число реально работающих субъектов общепита, вопреки слухам, неуклонно растет
Начальник УФНС России по Ростовской области Алексей Могила опроверг слухи о массовых закрытиях ресторанов и кафе из-за налоговой реформы: по его словам, мониторинг реестров не фиксирует роста прекращения деятельности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС Юг.
Число реально работающих субъектов общепита, вопреки слухам, неуклонно растет: с 16 тыс. в 2023 году до 20,1 тыс. в 2025-м, а к 1 ноября 2026 года — почти 21 тыс. Руководитель ведомства отметил, что сохранено освобождение от налога на добавленную стоимость, а для малого и среднего бизнеса действуют пониженные страховые взносы — по ставке 15%.
Вместе с тем, по состоянию на 1 ноября 2026 года в области действовали 157 293 индивидуальных предпринимателя — на 4,8 тыс. больше, чем годом ранее. Число действующих организаций за аналогичный период сократилось на 3%.
Падение по юридическим лицам господин Могила объяснил плановой работой с компаниями, фактически прекратившими деятельность, в том числе не представлявшим отчетность и не перечислявшими страховые взносы. Таких организаций в 2026 году было порядка 2,7 тыс., в том числе 846 организаций исключены по причине недостоверности сведений.