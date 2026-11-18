Число реально работающих субъектов общепита, вопреки слухам, неуклонно растет: с 16 тыс. в 2023 году до 20,1 тыс. в 2025-м, а к 1 ноября 2026 года — почти 21 тыс. Руководитель ведомства отметил, что сохранено освобождение от налога на добавленную стоимость, а для малого и среднего бизнеса действуют пониженные страховые взносы — по ставке 15%.