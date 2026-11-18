Охрану дома экс-губернатора Дона Василия Голубева оценили в 8,1 млн рублей
Условия контракта запрещают просмотр телевизора и любые отвлечения от службы
Правительство Ростовской области объявило закупку круглосуточной охраны дома и участка бывшего главы региона Василия Голубева в поселке Водопадный. На эти цели из областного бюджета намерены направить 8,1 млн руб., извещение опубликовано на портале «Госзакупки».
Господин Голубев покинул губернаторский пост 4 ноября 2024 года, объяснив решение «переходом на другую работу». За два дня до отставки, 2 ноября, у него прошли обыски, к которым приступили сотрудники столичных силовых структур. Позднее экс-губернатор получил мандат в Совете федерации.
Охранять предстоит объект с суммарной площадью строений 495,6 кв. м. Контракт рассчитан на двух сотрудников с круглосуточным дежурством: их обязанности включают защиту дома от возможных посягательств преступников и реагирование на чрезвычайные ситуации. Срок оказания услуг — с 25 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года.
Регламент для охраны прописан детально: являться на смену в чистой одежде, владеть приемами первой помощи. Запрещены сон во время дежурства, просмотр телевизора и любые отвлечения от службы, употребление алкоголя и появление на посту в нетрезвом виде, а также разглашение сведений об охраняемом объекте.