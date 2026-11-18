Охранять предстоит объект с суммарной площадью строений 495,6 кв. м. Контракт рассчитан на двух сотрудников с круглосуточным дежурством: их обязанности включают защиту дома от возможных посягательств преступников и реагирование на чрезвычайные ситуации. Срок оказания услуг — с 25 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года.