Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве супружеской пары в Новочеркасске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ростовской области Сергею Ковалеву доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве супружеской пары в Новочеркасске и установленных обстоятельствах произошедшего.
Тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружены 17 ноября 2026 года в одном из домов Новочеркасска. Дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Подозреваемый задержан.