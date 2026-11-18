Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ростовской области Сергею Ковалеву доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве супружеской пары в Новочеркасске и установленных обстоятельствах произошедшего.