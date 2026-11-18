«Синара» и департамент автодорог Ростова обменялись исками по трамвайным путям
К спору департамента автомобильных дорог Ростова-на-Дону и компании «Синара — городские транспортные решения» добавился встречный иск: на заседании Арбитражного суда Ростовской области 17 ноября судья рекомендовал сторонам урегулировать разногласия во внесудебном порядке.
Городское ведомство обратилось в суд в июле с иском к ООО «Синара — городские транспортные решения Ростов-на-Дону». Департамент потребовал завершить работы по прокладке трамвайных путей на улицах Жданова, Еременко, Солженицына, Ткачева и Малиновского, исполнив обязательства по договору на прокладку инженерных коммуникаций в границах автодорог и полос отвода дорог местного значения. Помимо этого, ведомство просило взыскать с компании штраф в 2,56 млн руб.
«Синара» ответила встречным иском: компания просит обязать департамент заключить новое, уже восьмое, дополнительное соглашение к договору 2023 года о прокладке трамвайных путей.