Городское ведомство обратилось в суд в июле с иском к ООО «Синара — городские транспортные решения Ростов-на-Дону». Департамент потребовал завершить работы по прокладке трамвайных путей на улицах Жданова, Еременко, Солженицына, Ткачева и Малиновского, исполнив обязательства по договору на прокладку инженерных коммуникаций в границах автодорог и полос отвода дорог местного значения. Помимо этого, ведомство просило взыскать с компании штраф в 2,56 млн руб.