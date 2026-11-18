Он напомнил, что по завершении строительства почти 3 тыс. жителей поселка смогут получить доступ к центральному водоснабжению. «Трубы прокладывают в основном под землей, способом горизонтально-направленного бурения, практически не нарушая дорожное покрытие и благоустройство. Работы, на первый взгляд, не примечательные, но несут кардинальные изменения для инфраструктуры поселка», — подчеркнул Юрий Шалабаев.