Строительство водовода в нижегородском поселке Новое Доскино завершено на 60%
Около 9 из 15 км водовода уже построено в поселке Новое Доскино в Нижнем Новгороде. Работы идут с небольшим опережением графика, сообщил мэр Юрий Шалабаев по итогам проверки объекта.
Он напомнил, что по завершении строительства почти 3 тыс. жителей поселка смогут получить доступ к центральному водоснабжению. «Трубы прокладывают в основном под землей, способом горизонтально-направленного бурения, практически не нарушая дорожное покрытие и благоустройство. Работы, на первый взгляд, не примечательные, но несут кардинальные изменения для инфраструктуры поселка», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
Как писал «Ъ-Приволжье», завершить работы, согласно контракту, требуется до 1 ноября 2027 года. Стоимость строительства оценена в 484 млн руб.
Генеральный директор МКУ «ГлавУКС» Сергей Разживин пояснил, что прокладка водовода началась в районе 33-й линии поселка и завершится на Молодежном проспекте, 41а.
Также глава города рассказал о реконструкции существующей водопроводной линии АО «ОКО» на Московском шоссе. По его словам, там обновляют более 2 км водовода, работы идут в графике. Также глава города проверил реконструкцию существующей водопроводной линии АО «ОКО» на Московском шоссе. По его словам, там работы идут в графике. Предприятие намерено сдать объект в четвертом квартале 2027 года.