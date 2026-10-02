ОКО намерен обновить 5 км сетей на Московском шоссе к концу 2027 года

АО «Объединенный коммунальный оператор» начало реконструкцию 5 км водопроводных и канализационных линий на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Мероприятия проводят в рамках инвестпрограммы, сообщили в мэрии. Стоимость работ не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ОКО» Фото: АО «ОКО»

В частности, 2,5 км канализационного напорного коллектора большого диаметра планируют обновить на участке от улицы Вязниковской до улицы Должанской. Также там проложат около 400 м нового стального трубопровода для соединения существующих сетей. Сейчас подрядчик очищает линии водоотведения в районе Гордеевского сквера для дальнейшей санации.

В районе Московского шоссе, 312 начали подготовку к замене малонадежного участка водовода. Там смонтируют 2,5 км нового магистрального водовода от дома №312 до дома №235. Его изготовят из современного материала — высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Заявленный производителем срок службы таких труб составляет до 100 лет.

По словам директора по строительству объектов водоснабжения и водоотведения ОКО Дмитрия Назаретьянца, реконструкция водовода на Московском шоссе с один из самых —масштабных проектов за последние несколько лет в заречной части Нижнего Новгорода.

Плановый срок завершения работ на обоих объектах — четвертый квартал 2027 года.

Галина Шамберина