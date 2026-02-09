На водоснабжение Нового Доскина в Нижнем Новгороде выделили 556 млн рублей

МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» объявило закупку на создание сетей водоснабжения в поселке Новое Доскино Автозаводского района. Начальная стоимость контракта составляет почти 556,2 млн руб., указано в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исполнитель в срок до 1 ноября 2027 года должен построить более 14,5 км сетей и 67 колодцев. Работы будут проводить за счет федерального, областного и муниципального бюджетов.

Итоги открытого конкурса подведут 27 февраля.

Галина Шамберина