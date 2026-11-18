Конкурс прошел в ноябре. «Хартия» считает, что конкурсная комиссия неправомерно отказала ей в допуске ко второму этапу отбора. «Ъ-Ярославль» сообщал, что комиссия посчитала недостаточным комплект документов, подтверждающих возможность переработки не менее половины всех отходов в регионе (200 тыс. тонн в год). «Хартия» представила договор аренды мусоросортировочного комплекса «Чистый город» и акты приема-передачи.