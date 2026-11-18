«Хартия» обжаловала итоги конкурса по выбору оператора ТКО в Ярославской области
ООО «Хартия», действующий региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ярославской области, подало в ФАС России жалобу на итоги конкурса по выбору нового регоператора. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в компании.
Конкурс прошел в ноябре. «Хартия» считает, что конкурсная комиссия неправомерно отказала ей в допуске ко второму этапу отбора. «Ъ-Ярославль» сообщал, что комиссия посчитала недостаточным комплект документов, подтверждающих возможность переработки не менее половины всех отходов в регионе (200 тыс. тонн в год). «Хартия» представила договор аренды мусоросортировочного комплекса «Чистый город» и акты приема-передачи.
По оценке «Хартии», ее предложение превосходило предложение победителя по трем из четырех критериев качества обслуживания населения. Компания просит ФАС признать действия и решения комиссии неправомерными, отменить протоколы второго этапа и итоговый протокол, а также обязать организаторов повторно рассмотреть уведомление «Хартии» и провести второй этап с ее участием.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», 16 ноября победителем конкурса признали ООО «Ярославский экологический оператор», созданное правительством области. Компания предложила меньшую стоимость услуг на первом этапе. «Хартия» была единственным участником, подавшим уведомление об участии во втором этапе. С победителем заключили соглашение на десять лет.