В Ярославской области выбрали нового оператора коммунальных отходов

«Ярославский экологический оператор» зарегистрирован в сентябре 2026 года. Его учредитель — Ярославская область в лице министерства имущественных отношений. «Хартия» работает в регионе с сентября 2018 года, ее соглашение истекает 31 декабря 2026 года. По данным РБК, контрольный пакет ООО «Хартия» ранее принадлежал ООО «Экогрупп», которое контролировал Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки, а остальные 40% были у АО «Рекавери». Сейчас сведения об обоих участниках «Хартии» закрыты в ЕГРЮЛ, следует из базы данных «Руспрофайл».