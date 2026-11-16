В Ярославской области выбрали нового оператора коммунальных отходов
В Ярославской области новым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на десять лет выбрали созданное правительством региона ООО «Ярославский экологический оператор». Это следует из протоколов конкурсной комиссии от 16 ноября, опубликованных в ГИС «Торги».
Областная компания должна сменить действующего оператора ООО «Хартия», которое также участвовало в конкурсе. «Хартия» единственной подала уведомление об участии во втором этапе отбора, но получила отказ. Комиссия сочла, что «Хартия» не подтвердила право владения объектами, способными обрабатывать или обезвреживать более половины ТКО в регионе. Компания представила договор аренды мусоросортировочного комплекса на Осташинской улице в Ярославле от 13 ноября. Как указала комиссия, договор аренды не подтверждает право владения мощностями для обработки отходов.
Все пять членов комиссии проголосовали за отказ «Хартии» в допуске и признали второй этап несостоявшимся. Победителем конкурса единогласно признали «Ярославского экологического оператора», занявшего первое место на первом этапе. Областное министерство лесного хозяйства и природопользования должно направить компании проект соглашения для подписания.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», на первом этапе «Ярославский экологический оператор» предложил приведенную стоимость услуг в размере 27,84 млрд руб., «Хартия» — 28,43 млрд руб. Предложение «Хартии» превышало минимальное на 2,13%. Поскольку разница была больше 2%, комиссия не сравнивала заявки по показателям качества. Третьего заявителя, ООО «Скоково», не допустили к конкурсу из-за отсутствия документов, подтверждающих обеспечение заявки на 100 млн руб.
«Ярославский экологический оператор» зарегистрирован в сентябре 2026 года. Его учредитель — Ярославская область в лице министерства имущественных отношений. «Хартия» работает в регионе с сентября 2018 года, ее соглашение истекает 31 декабря 2026 года. По данным РБК, контрольный пакет ООО «Хартия» ранее принадлежал ООО «Экогрупп», которое контролировал Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки, а остальные 40% были у АО «Рекавери». Сейчас сведения об обоих участниках «Хартии» закрыты в ЕГРЮЛ, следует из базы данных «Руспрофайл».