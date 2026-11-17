Заключено соглашение с новым оператором ТКО в Ярославской области
Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области заключило соглашение с победителем конкурса по выбору нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом министерство сообщило на своей странице во «ВКонтакте».
«По результатам отбора на 10-летний срок заключено соглашение с ООО „Ярославский экологический оператор“ . Свою деятельность компания начнет с 1 января 2027 года»,— говорится в сообщении.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в конкурсе принимали участие три компании: действующий оператор ООО «Хартия», созданное правительством области ООО «Ярославский экологический оператор» и ООО «Скоково». «Скоково» не было допущено до первого этапа конкурса, а заявку «Хартии» признали не соответствующей условиям во втором. Победителем стал «Ярославский экологический оператор», предложивший меньшую цену на вывоз отходов на первом этапе конкурса.