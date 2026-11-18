Господдержка виноградарства в Крыму выросла почти на 11% за год
В 2026 году объем государственной поддержки виноградарства и виноделия в Республике Крым увеличился на 10,9%, до 930,99 млн руб. Годом ранее на развитие отрасли направили 839,5 млн руб., в 2024 году — 736,8 млн руб. Всего за два года объем финансирования вырос на 26,3%, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства республики.
Средства предоставляются в рамках региональных программ поддержки отрасли. По данным ведомства, в этом году в Крыму выращиванием винограда занимаются 124 субъекта, производством винодельческой продукции — 33 предприятия. Из них 25 организаций осуществляют переработку винограда.
Господдержка направляется на развитие виноградных насаждений и винодельческих производств. В частности, субсидии позволяют компенсировать затраты на закладку виноградников, уход за ними и приобретение необходимого оборудования.
На других винодельческих территориях юга России динамика финансирования отличается. В Краснодарском крае на поддержку отрасли в 2026 году предусмотрено 947 млн руб. — на 28% меньше, чем в 2025 году, когда объем субсидий составил 1,31 млрд руб. При этом относительно 2024 года финансирование на Кубани увеличилось почти на треть. На Ставрополье объем господдержки в 2026 году составил73,1 млн руб., сократившись на 58,4% за год.
На федеральном уровне также предусмотрено сокращение финансирования отрасли. На проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» в 2026 году заложено 3,96 млрд руб. — на 7,7% меньше, чем в 2025 году, когда на него направили 4,29 млрд руб. В 2027–2028 годах ежегодный объем финансирования проекта планируется снизить до 2,9 млрд руб.