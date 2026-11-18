На федеральном уровне также предусмотрено сокращение финансирования отрасли. На проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» в 2026 году заложено 3,96 млрд руб. — на 7,7% меньше, чем в 2025 году, когда на него направили 4,29 млрд руб. В 2027–2028 годах ежегодный объем финансирования проекта планируется снизить до 2,9 млрд руб.