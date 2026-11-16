По бизнесу хлещет лоза
Виноградари юга России фиксируют снижение маржинальности в отрасли
Виноградарская и винодельческая отрасли юга России в 2026 году перешли от количественного роста к этапу структурной адаптации. Эксперты отмечают удорожание заемного капитала и опережающий инфляцию рост издержек на фоне удлинения сроков окупаемости проектов и замедления розничных продаж. Финансовая господдержка, по словам участников рынка, не покрывает и половину фактических затрат на закладку виноградников.
К октябрю текущего года в Краснодарском крае было собрано 203,9 тыс. т винограда, а объем производства винодельческой продукции за девять месяцев 2026 года составил 17,9 млн дал (в том числе 11 млн дал тихих вин и 6,7 млн дал — игристых). По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, на начало 2026 года общая площадь виноградников в крае (без учета ЛПХ) достигла 34,5 тыс. га (в 2024 году — 30,8 тыс. га, в 2025-м — 32,2 тыс. га).
По итогам 2025 года валовой сбор винограда в Краснодарском крае составил рекордные 309,1 тыс. т, а объем переработки достиг 355,6 тыс. т. В отрасли на Кубани работают 343 организации и КФХ, из которых 110 специализируются на виноделии.
В Республике Крым, по данным регионального минсельхоза, за первые восемь месяцев 2026 года предприятия произвели 3,4 млн дал тихих вин и 379,3 тыс. дал — игристых. Площадь виноградников на начало 2026 года составляла 23,5 тыс. га. В 2025 году валовой сбор винограда на полуострове составил 118,79 тыс. т (против 123 тыс. т в 2024-м). В отрасли задействовано 124 субъекта виноградарства и 33 винодельческих предприятия (из них 25 осуществляют переработку).
В Ставропольском крае, согласно данным краевого минсельхоза, общая площадь виноградников в СХО и КФХ составляет 4,6 тыс. га (около 6% от общероссийского показателя), из которых 3,7 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. Валовой сбор в 2025 году составил 38 тыс. т, а прогноз на конец 2026 года превышает 34 тыс. т. В подотрасли задействовано 75 сельхозтоваропроизводителей, а общая численность занятых превышает 6 тыс. человек.
Деньги в ягоду
Несмотря на удорожание ресурсов, на юге продолжается реализация ранее заявленных инвестпроектов. Так, в Краснодарском крае, по данным регионального минсельхоза, в стадии реализации находятся шесть крупных проектов на общую сумму 11,09 млрд руб. В их числе — создание винодельческого и агротуристического комплекса ООО «Терруар Инвест» в Новороссийске (3,1 млрд руб.), агропредприятия «Усадьба „Белая Дача“» (3 млрд руб.), модернизация завода ООО «Мысхако» (2,31 млрд руб.), а также проекты ООО «Виноградники Варваровки» (1,35 млрд руб.), ИП главы КФХ Димоева Р.Ф. (1,05 млрд руб.) и ООО «Шато Алеан» (0,3 млрд руб.).
В Крыму, по информации крымского минсельхоза, реализуются 17 инвестсоглашений с заявленным объемом капиталовложений в 7,9 млрд руб. (фактически с начала реализации освоено 14,4 млрд руб.). Среди ключевых инвесторов: ООО «Наш Крым» (фактические капвложения — 6,8 млрд руб., заложено 736,72 га), ООО «Инвест-Алко» (2 млрд руб., заложено 1 тыс. га), ООО «Рустика» (1,3 млрд руб., заложено 700 га), ООО «Ких-Агро» (487,73 млн руб.) и ООО «Агроимпекс» (404,4 млн руб.).
На Ставрополье продолжается реализация инвестпроекта ПАО «Левокумское» по закладке 390 га виноградников и модернизации завода.
Себестоимость производства растет
Основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов подчеркивает, что затраты на закладку гектара интенсивного виноградника на юге выросли за два года примерно на 30% — до 2–7 млн руб. без учета стоимости земли. По оценке эксперта, окупаемость таких проектов растягивается примерно на 6–10 лет, при этом первый урожай предприятие получает только через три года, а вино поступает в продажу и вовсе через пять лет.
«Себестоимость производства растет быстрее инфляции. Главные факторы удорожания — акцизы, стеклотара и оплата труда. Налог на тихое вино с мая 2024 года вырос со 108 до 148 руб. за литр в 2026-м, достигая 111 руб. с бутылки 0,75 л. Бутылка составляет около половины стоимости комплектующих и за год подорожала на 25–30%, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли в первом квартале 2026 года достигли 76,6 тыс. руб. При этом банковские кредиты привлекаются бизнесом преимущественно на пополнение оборотных средств: например, ВТБ выдал кубанским винодельням в 2025 году 4,6 млрд руб., и весь этот объем ушел на оборотку»,— прокомментировал господин Малов.
Директор по развитию винного направления и инновационного лабораторного центра винного города «Белый мыс» Алексей Соловьев также указывает, что рост себестоимости за 2024–2026 годы составляет от 10 до 30%. По его мнению, действующие производители наиболее чувствительны к стоимости винограда, бутылки, упаковки, логистики и зарплат, а для новых проектов определяющей становится стоимость заемных средств.
«Запас вина в погребе может быть ценностью с точки зрения винодела, но при этом серьезной финансовой нагрузкой для предприятия. Особенно в тех случаях, когда приближается следующий урожай, а деньги от предыдущего еще не вернулись. Поэтому в этом году участились случаи, когда винодельни пропускают сезоны, полностью продавая свой виноград другим хозяйствам. Сегодня производителю важно заранее понимать, кому он продаст вино и когда получит деньги. Подорожание импорта ослабило конкуренцию в ряде ценовых сегментов и открыло дополнительные возможности, но борьба за место в ассортименте торговой сети зачастую не менее важна, чем качество самого вина»,— пояснил господин Соловьев.
По расчетам совладелицы комплекса «Винотеррия» Инны Нестеровой, закладка одного гектара виноградников обходится в среднем в 2,5 млн руб., при этом максимальная урожайность достигается на четвертый год. «Сейчас себестоимость российского вина увеличивают в первую очередь дорожающий виноград, полевые работы, средства защиты растений и новые саженцы. Больше всего прибавила в цене бутылка: ее себестоимость за два года выросла на 100–130 руб. При этом стоимость винограда повысилась, а конечная цена на полке увеличилась ненамного, что давит на рентабельность производителей»,— отметила госпожа Нестерова.
Небольшая господдержка
Государственное финансирование отрасли пока что сохраняется, однако его объемы снижаются относительно пиковых значений прошлых лет. В Краснодарском крае объем господдержки виноградарства и виноделия по региональным и федеральным программам на 2026 год запланирован в размере 947,02 млн руб. (в 2024 году — 1 млрд руб., в 2025-м — 1,3 млрд руб.). В Крыму субсидирование отрасли в этом году составило 930,1 млн руб. (в 2024 году — 736,8 млн руб., в 2025-м — 839,5 млн руб.). На Ставрополье объем поддержки в этом году составил 73,1 млн руб. (в 2024-м — 166,3 млн руб., в 2025-м — 175,8 млн руб.).
Как заявил Никита Малов, существующие субсидии покрывают лишь меньшую часть сметы: при краевой субсидии в 475 тыс. руб. на один гектар (или 808 тыс. руб. при плотной посадке) государственная компенсация составляет от 7 до 40% фактических затрат на закладку.
Винный директор эногастрономического фестиваля «Виноград», советник руководителя Курчатовского центра виноградарства и виноделия Екатерина Топорищева считает, что отрасли необходим системный переход от субсидирования отдельных этапов к развитию всей производственно-сбытовой цепочки.
«Виноградник — это инвестиция с длинным циклом, поэтому хозяйствам нужны финансовые инструменты со сроками, учитывающими период от закладки лозы до выхода на устойчивую экономику. В дальнейшем возврат таких средств зависит от сбыта. Дефицит посадочного материала уже не является главным ограничением благодаря развитию научной базы — специалисты Курчатовского комплекса работают с выращиванием материала in vitro, селекцией и выведением подвоев. В целом отрасли важно перейти от компенсации отдельных затрат к системному развитию всей цепочки — от селекции и закладки до энотуризма и продажи готового продукта»,— рассказала госпожа Топорищева.
Эксперт подметила, что сбыту способствовали бы разрешение дистанционной торговли алкоголем и практическая реализация норм по строительству туристической инфраструктуры на землях сельхозназначения.
Коньячная составляющая
Региональный представитель Коньячного дома «Кубань» Влатана Янкевич рассказывает, что производство выдержанных коньяков полного цикла из собственного винограда требует особых условий финансирования, так как урожай 2026 года поступит в продажу самым молодым коньяком только в 2033 году. По словам собеседницы «G», на текущую себестоимость влияют в основном логистика, подарочная упаковка и дорогие кредиты на обновление виноградников и парка дубовых бочек.
«Доля акциза в сегменте выдержанных коньяков составляет в 2026 году 164,8 руб. за бутылку 0,5 л и 230,72 руб. за 0,7 л. Предприятиям полного цикла, которых в России насчитывается около пяти, требуется не столько погектарная субсидия, сколько содействие в продвижении категории российского коньяка и его равное позиционирование в отраслевой повестке. Покупательский интерес есть, но главное звено задержки — неготовность ритейла и ресторанов разбираться в продукте и доносить его ценность. Важнейшим шагом станет 2028 год, когда вступит в силу норма, разрешающая именовать коньяком исключительно продукт из российского винограда»,— резюмировала госпожа Янкевич.
Она также добавила, что очищение рынка от фальсификата из импортных спиртов позволит выстроить устойчивый спрос на отечественные крепкие напитки с высокой добавленной стоимостью.
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 18