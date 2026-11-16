«Запас вина в погребе может быть ценностью с точки зрения винодела, но при этом серьезной финансовой нагрузкой для предприятия. Особенно в тех случаях, когда приближается следующий урожай, а деньги от предыдущего еще не вернулись. Поэтому в этом году участились случаи, когда винодельни пропускают сезоны, полностью продавая свой виноград другим хозяйствам. Сегодня производителю важно заранее понимать, кому он продаст вино и когда получит деньги. Подорожание импорта ослабило конкуренцию в ряде ценовых сегментов и открыло дополнительные возможности, но борьба за место в ассортименте торговой сети зачастую не менее важна, чем качество самого вина»,— пояснил господин Соловьев.