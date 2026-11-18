В 2026 году объем государственной поддержки виноградарства и виноделия в Ставропольском крае составил 73,1 млн руб. Это на 58,4% меньше, чем в предыдущем году, когда на развитие отрасли направили 175,8 млн руб. В 2024 году финансирование отрасли составляло 166,3 млн руб, сообщили «Ъ-Кавказ» в министерстве сельского хозяйства региона.