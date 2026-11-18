Господдержка виноградарства на Ставрополье сократилась на 58,4% за год
В 2026 году объем государственной поддержки виноградарства и виноделия в Ставропольском крае составил 73,1 млн руб. Это на 58,4% меньше, чем в предыдущем году, когда на развитие отрасли направили 175,8 млн руб. В 2024 году финансирование отрасли составляло 166,3 млн руб, сообщили «Ъ-Кавказ» в министерстве сельского хозяйства региона.
Из федерального бюджета в 2026 году выделили 68,7 млн руб, из краевого — 4,4 млн руб. Годом ранее федеральное финансирование составляло 167 млн руб, региональное — 8,8 млн руб. Таким образом, федеральные средства за год сократились на 58,9%, а краевые — на 50%.
Субсидии предоставляются в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства» и направляются на закладку виноградников и питомников, уход за насаждениями, приобретение оборудования, удобрений и средств защиты растений, а также на создание инфраструктуры капельного орошения.
В регионе продолжается реализация инвестиционного проекта ПАО «Левокумское»: с 2023 года предприятие заложило 390 га виноградников и модернизировало завод по производству винодельческой продукции. До конца 2027 года компания планирует заложить еще 100 га.