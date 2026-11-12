Господдержка виноградарства на Кубани сократилась на 28% в 2026 году
В 2026 году на поддержку виноградарско-винодельческой отрасли Краснодарского края предусмотрено 947 млн руб. господдержки. Из этой суммы 910,4 млн руб. планируется направить на мероприятия с федеральным и краевым софинансированием, еще 36,6 млн руб. — на региональные меры, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Выделенный объем финансирования на 28% ниже показателей 2025 года, когда отрасль получила 1,31 млрд руб. Вместе с тем по сравнению с 2024 годом (1,01 млрд руб.) сумма выросла практически на треть. Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» и регионального проекта «Виноградо-винодельческий субкластер Краснодарского края».
Площадь виноградников в регионе без учета личных подсобных хозяйств на начало 2026 года достигла 34,5 тыс. га. Годом ранее этот показатель составлял 32,2 тыс. га, в 2024 году — 30,8 тыс. га. Весной текущего года хозяйства заложили 974 га новых виноградников; план на весь год — 1,3 тыс. га.
В отрасли работают 343 организации и крестьянских фермерских хозяйства: 233 из них занимаются виноградарством, 110 — виноделием. В крае также реализуются шесть крупных инвестиционных проектов в сфере виноградарства и виноделия общей стоимостью 11,09 млрд руб.