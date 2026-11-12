Господдержка виноградарства на Кубани сократилась на 28% в 2026 году

В 2026 году на поддержку виноградарско-винодельческой отрасли Краснодарского края предусмотрено 947 млн руб. господдержки. Из этой суммы 910,4 млн руб. планируется направить на мероприятия с федеральным и краевым софинансированием, еще 36,6 млн руб. — на региональные меры, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.