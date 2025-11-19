Минобороны запустит рейтинг регионов по количеству мер поддержки участников СВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов провел совещание с участием Минцифры по вопросам мер социальной поддержки участников СВО. Власти прилагают усилия для цифровизации всех инициатив, а также их предоставления участникам СВО за одно посещение МФЦ и через «Госуслуги». Планируется запустить рейтинг регионов по количеству оказываемых мер поддержки.

С 2024 года в России работает сервис по выдаче в электронном виде справок об участии в военной операции. Им воспользовалось более 3 млн человек. «Сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. С мая этого года ведется работа по организации проактивного предоставления льгот»,— уточнил господин Белоусов (цитата по пресс-службе Минобороны).

Андрей Белоусов добавил, что с мая этого года ведется работа по «организации проактивного предоставления льгот». «Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ»,— подчеркнул министр.

В марте президент Владимир Путин образовал комиссию по вопросам поддержки ветеранов СВО, вошедшую в состав Госсовета. Она занимается разработкой дополнительных мер соцподдержки бойцов, вернувшихся с фронта. В частности, ведется разработка базового стандарта предоставления региональных мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей.

В июле глава государства подписал закон, который вводит право для гражданских жен погибших участников СВО претендовать на льготы. Для этого гражданские супруги должны иметь ребенка, вести совместное хозяйство и жить вместе не менее трех лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Дети и годы льготы дадут».