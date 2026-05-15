Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки для участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников боевых действий на Украине в регионах. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
Указанные в документе меры поддержки распространяются на участников СВО и их семьи:
- приоритетное трудоустройство для участников СВО;
- внеочередная медицинская помощь и санаторное лечение;
- бесплатная психологическая и психо-терапевтическая помощь;
- дополнительные гарантии на реализацию права на получение бесплатной юридической помощи;
- приоритетное зачисление в ближайшие школы и детские сады детей из семей участников СВО;
- бесплатное питание для детей в детсадах и школах;
- компенсации за детские сады и продленку;
- бесплатное посещение образовательных курсов для детей в госорганизациях, путевки в лагеря;
- бесплатное социальное обслуживание на дому;
- льготы при посещении муниципальных и региональных спортивных организаций и мероприятий;
- субсидии до 100 тыс. руб. на проведение газа в дома.
Эти меры поддержки будут предоставляться до конца года, следующего за годом, когда завершится СВО. Для тех бойцов, кто получил ранения, и родственников тех, кто погиб на СВО, эти льготы будут предоставляться бессрочно. Документ вступает в силу со дня его подписания.