Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников боевых действий на Украине в регионах. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Указанные в документе меры поддержки распространяются на участников СВО и их семьи:

приоритетное трудоустройство для участников СВО;

внеочередная медицинская помощь и санаторное лечение;

бесплатная психологическая и психо-терапевтическая помощь;

дополнительные гарантии на реализацию права на получение бесплатной юридической помощи;

приоритетное зачисление в ближайшие школы и детские сады детей из семей участников СВО;

бесплатное питание для детей в детсадах и школах;

компенсации за детские сады и продленку;

бесплатное посещение образовательных курсов для детей в госорганизациях, путевки в лагеря;

бесплатное социальное обслуживание на дому;

льготы при посещении муниципальных и региональных спортивных организаций и мероприятий;

субсидии до 100 тыс. руб. на проведение газа в дома.

Эти меры поддержки будут предоставляться до конца года, следующего за годом, когда завершится СВО. Для тех бойцов, кто получил ранения, и родственников тех, кто погиб на СВО, эти льготы будут предоставляться бессрочно. Документ вступает в силу со дня его подписания.