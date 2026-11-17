Объем инвестиций в старооскольские «Боше Термы» вырос на 700 млн рублей
Инвестиций в акватермальный комплекс «Боше Термы» увеличились до 1,7 млрд руб. Это стало известно из материалов координационного совета по развитию жилстроительства и комплексному развитию территорий (КРТ), о заседании которого в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
Ранее заявленный объем вложений в термы оценивался в 1 млрд руб. Согласно технико-экономическим показателям, презентованным чиновниками сегодня, площадь участка под комплекс — 60,7 тыс. кв. м. Сам комплекс расположен будет на 10 тыс. кв. м. Рядом планируется парковка на 675 мест. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на февраль 2029 года.
При выходе на проектную мощность объем налоговых отчислений оценивается в 400 млн руб. в год. Ожидается, что ежегодный туристический поток достигнет 1 млн посетителей. Комплекс обеспечит создание 200 рабочих мест.
По данным Rusprofile, АО «Боше Термы» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2024 году. Основной вид деятельности — физкультурно-оздоровительная деятельность. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Гендиректор — Оксана Малахова, которая также является учредителем и гендиректором компаний ООО «Индустрия развлечений Барнаул» и ООО «Индустрия развлечений Стерлитамак». Кроме того, госпожа Малахова является гендиректором ООО «Боше Фуд». Выручка АО за 2025 год не раскрывается, чистый убыток составил 912 тыс. руб.
Проект предполагал помимо крытой зоны появление открытой территории с термальными бассейнами на площади 7 тыс. кв. м. Также говорилось об открытии гостиничного комплекса и центра водной реабилитации.
В Воронеже Петровской набережной компанией также заявлен подобный всесезонный акватермальный комплекс за 1,7 млрд руб.