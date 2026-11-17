По данным Rusprofile, АО «Боше Термы» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2024 году. Основной вид деятельности — физкультурно-оздоровительная деятельность. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Гендиректор — Оксана Малахова, которая также является учредителем и гендиректором компаний ООО «Индустрия развлечений Барнаул» и ООО «Индустрия развлечений Стерлитамак». Кроме того, госпожа Малахова является гендиректором ООО «Боше Фуд». Выручка АО за 2025 год не раскрывается, чистый убыток составил 912 тыс. руб.