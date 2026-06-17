В Воронеже построят акватермальный комплекс на Петровской набережной за 1,7 млрд

На Петровской набережной Воронежа появится всесезонный акватермальный комплекс от компании «Боше Термы». Объем инвестиций в проект составит около 1,7 млрд руб., сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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Проект предполагает строительство комплекса с бассейнами, термальными зонами, пространствами для семейного отдыха и оздоровления. Планируется создать 200 рабочих мест со средней зарплатой более 90 тыс. руб. По словам губернатора, комплекс изначально планировался на третьей очереди набережной, однако предыдущие проекты не оправдали ожиданий.

«Обсудили с инвесторами вопросы инженерной инфраструктуры, подключения к сетям, оформления земельного участка и необходимые согласовательные процедуры. Постараемся их ускорить. Инвестор заверил, что в ближайшее время готов к выходу на площадку. Надеюсь, в этот раз инвестор заинтересован в максимально оперативном переходе от презентации к делу», — отметил Гусев.

Гендиректор АО «Боше Термы» Оксана Малахова не ответила на звонки и сообщения «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, АО «Боше Термы» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2024 году. Основной вид деятельности — физкультурно-оздоровительная деятельность. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Гендиректор — Оксана Малахова, которая также является учредителем и гендиректором компаний ООО «Индустрия развлечений Барнаул» и ООО «Индустрия развлечений Стерлитамак». Кроме того, госпожа Малахова является гендиректором ООО «Боше Фуд». Выручка АО за 2025 год не раскрывается, чистый убыток составил 912 тыс. руб.

Это не первый проект «Боше Термы» в Черноземье. В марте 2025 года компания сообщила о планах построить одноименный термальный комплекс в Старом Осколе Белгородской области с всесезонными термальными бассейнами, открытыми сезонными бассейнами, зоной глэмпингов, парковой зоной и фуд-кортом. Инвестиции только в первый этап, который планировалось запустить до конца 2027 года — не менее 1 млрд руб. Полное завершение проекта запланировано на 2030 год.

О возможном строительстве терм на Петровской набережной губернатор сообщал в конце 2023 года. Тогда власти рассматривали два проекта: по франшизе «Городские термы» за 5–6 млрд руб. от ее создателя Юрия Бычкова и другой за минимум 700 млн руб. от московского девелопера Андрея Козлова. В 2024 году комиссия под председательством губернатора одобрила предоставление без торгов в аренду 2,4 га для строительства комплекса. Итоговый вариант представил исполнительный директор ГК «Терма Наутико» Виктор Скрилев, построивший несколько таких комплексов в Мытищах и Ульяновске. Тогда планировалось за 1,2 млрд руб. построить три закрытых и четыре открытых бассейна, а также более 15 видов бань и саун. Приступить к строительству планировалось в первом квартале 2025 года, завершить — во втором квартале 2026 года.

Ульяна Ларионова