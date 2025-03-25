Время тепла

АО «Боше Термы» планирует построить в Старом Осколе Белгородской области одноименный термальный комплекс, который будет включать всесезонные термальные бассейны, открытые сезонные бассейны, зону глэмпингов, парковую зону, фуд-корт. Инвестиции только в первую очередь составят не менее 1 млрд руб. Эксперты отмечают тренд на подобные проекты и считают перспективным местоположение будущего комплекса.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О проекте терм в Старом Осколе рассказала гендиректор АО «Боше Термы» Оксана Малахова. «Сейчас мы находимся в стадии проектирования проекта и подбора подходящего участка в черте города,— пояснила Оксана Малахова.— Планируем до конца года начать работы по строительству фундамента и до конца 2027 года закончить первую очередь проекта».

По ее словам, в рамках реализации первого этапа планируется возведение крытой зоны площадью 10 тыс. кв. м, а также открытой территории с термальными бассейнами на площади 7 тыс. кв. м. В состав комплекса войдет пять бассейнов, один из них с соленой водой. Также предусмотрена парковочная зона на 1,1 тыс. машино-мест. Объем инвестиций в первый этап составит не менее 1 млрд руб., около 20% от этой суммы составят собственные средства, остальные — заемные. Компания ведет переговоры с банками по вопросу предоставления кредита, подчеркнула госпожа Малахова, не уточнив, с какими именно.

На втором этапе — в период с 2027-го по второй квартал 2028 года — будет создана уличная территория площадью 25 тыс. кв. м. В нее войдут открытые сезонные бассейны для детей и взрослых, зона глэмпингов, парковая зона, а также детские спортивные и игровые площадки. Третий этап проекта планируется начать в 2028 году и завершить к 2030 году. В этот период инвестор намерен построить гостиничный комплекс и центр водной реабилитации.

По данным Kartoteka.ru, АО «Боше Термы» зарегистрировано в Старом Осколе 22 июля 2024 года для осуществления 46 видов деятельности, основная из которых — физкультурно-оздоровительная. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Акционеры не раскрываются. Гендиректор — Оксана Малахова, которая также является учредителем и гендиректором компаний ООО «Индустрия развлечений Барнаул» и ООО «Индустрия развлечений Стерлитамак». Кроме того, госпожа Малахова является гендиректором ООО «Боше Фуд».

Это далеко не первый проект термальных комплексов, заявленный в Черноземье в последние несколько лет. Так, в конце прошлого года стало известно о намерении ГК «Терма Наутико» к концу 2026-го построить на Петровской набережной в Воронеже физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс стоимостью 1,2 млрд руб. В комплекс на территории 2,4 га войдет три закрытых и четыре открытых бассейна круглогодичного использования, в том числе для занятий спортом, а также около 15 видов бань и саун. Еще один проект в Липецке планирует реализовать компания «Донатор». В банный комплекс за 500 млн руб. войдут водные аттракционы, джакузи, комплекс из 15 бань и саун и четыре бассейна пропускной способностью 1,2-2,5 тыс. человек.

По данным консалтинговой компании NF Group, в 2024 году в России было открыто 13 термальных комплексов общей площадью 70 тыс. кв. м. В 2025 году в различных регионах страны ожидается открытие более 20 новых объектов общей площадью около 190 тыс. кв. м (один из них уже открылся в январе). На конец января 2025 года в 25 регионах РФ функционируют 60 термальных комплексов общей площадью 340 тыс. кв. м. На долю четырех сетевых операторов — Green Flow, Termoland, «Баден-Баден» и «Городские термы» — приходится 44% общего объема действующих площадей. Ожидается, что к концу 2025-го их доля на рынке вырастет до 55%.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отметил, что бум термальных комплексов во многом наблюдается в связи с труднодоступностью зарубежных поездок и актуальностью внутреннего туризма и поездок выходного дня для семей.

По мнению директора по развитию ООО «Термы» Виталия Курбатова, успешность проекта во многом зависит от качества исполнения проекта. «Очень многое зависит от материалов, итоговая реализация может оказаться дороже в два раза. Однако качественное исполнение позволит повысить частоту возвращения в комплекс. С точки зрения местоположения проект может быть перспективным: Старый Оскол — достаточно крупный город, чтобы обеспечить постоянный поток, к тому же на данный момент в нем нет ни одного подобного комплекса. Дополнительно можно привлечь посетителей из близлежащего Белгорода»,— отметил господин Курбатов.

Актуальность проекта отметила и партнер NF Group Ольга Широкова. «В Старом Осколе и Белгородской области в целом пока не представлены современные крупные термальные комплексы, вследствие чего существует потенциал для реализации подобного проекта,— считает госпожа Широкова.— В соседних регионах подобное предложение на данный момент также отсутствует, исходя из чего проект в перспективе за счет своего масштаба может привлечь дополнительный поток туристов. Однако отмечу, что в ближайшие годы конкуренция в сегменте будет расти, возможно появление конкурентов в регионе».

Ульяна Ларионова