Дефицит бюджета Волгоградской области на 2027 год уменьшили на 3,4 млрд рублей
Доходы выросли благодаря дополнительной дотации из федерального бюджета
Волгоградская областная дума рассмотрела изменения в проект бюджета на 2027–2029 годы. Поводом стала дополнительная дотация из федерального бюджета в размере 3,1 млрд руб., сообщили в региональном парламенте.
Доходы на 2027 год запланированы в объеме 200,6 млрд руб., расходы — 207,5 млрд. Дефицит сокращен до 6,9 млрд руб. Ранее проект предусматривал дефицит 10,3 млрд руб., доходы 197,4 млрд и расходы 207,7 млрд. В 2028 году доходы и расходы составят по 206,6 млрд руб., в 2029-м — по 199,6 млрд, оба года бездефицитные.
Как отметил председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Струк, проект сохраняет запас прочности для развития. Ожидается рост ВРП с 1,886 трлн руб. в 2027 году до 2,11 трлн в 2029-м. К 3036 году региональные власти планируют вывести ВРП в 2,8 млрд руб. Основной вклад в экономику дают промышленность (27%), торговля (12%), сельское хозяйство (10,8%), транспортировка и хранение, а также строительство (по 6,5%). Индекс промышленного производства оценивается в 101,4–102%.
Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2027 год прогнозируются в размере 150,6 млрд руб. Объем безвозмездных поступлений — 49,9 млрд, это почти четверть доходной части.