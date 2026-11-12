Волгоградская область заложила на 2027 год дефицит бюджета в 10,3 млрд рублей

Больше всего вырастут расходы на общегосударственные вопросы — до 31,14 млрд руб. (+27,1%). На социальную политику заложено 43,45 млрд (+0,4 млрд), на обслуживание госдолга — 6,4 млрд против 3,5 млрд в 2026 году. Сократятся траты на спорт с 4,8 млрд до 3,6 млрд, на культуру с 2,94 млрд до 2,4 млрд и на нацбезопасность до 2,05 млрд руб.