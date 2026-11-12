Волгоградская область заложила на 2027 год дефицит бюджета в 10,3 млрд рублей
При этом доходы региона вырастут на 11 миллиардов рублей
Дефицит бюджета Волгоградской области в 2027 году составит 10,3 млрд руб., или 5,2% от доходов. Такой проект поддержала облдума. Ранее, 23 октября, документ одобрили на публичных слушаниях. Доходы запланированы на уровне 197,4 млрд руб. (+5,9% к 2026-му), расходы — 207,7 млрд (+6,3%).
В 2028-м доходы и расходы ожидаются по 203,9 млрд руб., бюджет бездефицитный, в 2029-м — по 198,3 млрд. ВРП региона в 2027 году составит около 1,9 трлн руб., а к 2028-му превысит 2 трлн руб.
Больше всего вырастут расходы на общегосударственные вопросы — до 31,14 млрд руб. (+27,1%). На социальную политику заложено 43,45 млрд (+0,4 млрд), на обслуживание госдолга — 6,4 млрд против 3,5 млрд в 2026 году. Сократятся траты на спорт с 4,8 млрд до 3,6 млрд, на культуру с 2,94 млрд до 2,4 млрд и на нацбезопасность до 2,05 млрд руб.
На аппарат губернатора предусмотрено 525 млн руб., на облдуму 449,7 млн, на юстицию 1 млрд, на избирком 310 млн, на финансовые и налоговые органы 259,8 млн, на аффилированные СМИ 8,4 млн руб. Из крупных строек в проекте заложен второй этап моста через Волгу стоимостью 12,3 млрд руб., в 2027-м на него направят 2,5 млрд.