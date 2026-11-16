Волгоградскую область планируют вывести на ВРП в 2,8 трлн рублей к 2036 году
Власти региона закладывают рост инвестиций до 720 миллиардов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внес в облдуму законопроект о продлении срока реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года с новыми целевыми ориентирами. 16 ноября документ направили на рассмотрение комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Законопроект описывает два сценария — консервативный и базовый, целевым выбран второй.
Консервативный сценарий предполагает усиление санкционного давления на топливно-энергетический комплекс региона и медленное смягчение денежно-кредитных условий. По нему ВРП составит 1,99 трлн руб. в 2030 году и 2,67 трлн руб. в 2036-м, инвестиции в основной капитал — 469 млрд и 651 млрд руб. соответственно.
Базовый сценарий исходит из ослабления негативного внешнего фона и роста спроса на основные экспортные товары области. При нем ВРП вырастет с 1,52 трлн руб. в 2024 году до 2,045 трлн в 2030-м и до 2,82 трлн руб. в 2036-м. Инвестиции в основной капитал увеличатся с 364,6 млрд в 2024 году до 493 млрд в 2030-м и до 720 млрд руб. в 2036-м.
Объем отгруженных товаров промышленного производства должен вырасти с 1,024 трлн руб. в 2025 году до 1,6 трлн руб. в 2030 году и до 2,5 трлн в 2036 году. Валовая продукция сельского хозяйства увеличится с 269,4 млрд до 310 млрд руб. и 500 млрд руб. Число туристических поездок по области вырастет с 1,1 млн до 1,43 млн в 2030 году и до 1,9 млн в 2036 году. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении должна достичь 78 лет в 2030 году и 81 года в 2036 году, уровень бедности снизится до 6,8% и 5,2% соответственно.
Среднегодовая численность населения, по документу, сократится с 2337,8 тыс. человек в 2030 году до 2243,7 тыс. человек в 2036 году при суммарном коэффициенте рождаемости 1,39.
Изменения вносятся в закон от 28 декабря 2021 года №134-ОД для приведения стратегии в соответствие с указами президента о национальных целях развития и обновленной стратегией пространственного развития России. Проект стратегии согласовало Минэкономразвития России. Принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.