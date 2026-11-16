Объем отгруженных товаров промышленного производства должен вырасти с 1,024 трлн руб. в 2025 году до 1,6 трлн руб. в 2030 году и до 2,5 трлн в 2036 году. Валовая продукция сельского хозяйства увеличится с 269,4 млрд до 310 млрд руб. и 500 млрд руб. Число туристических поездок по области вырастет с 1,1 млн до 1,43 млн в 2030 году и до 1,9 млн в 2036 году. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении должна достичь 78 лет в 2030 году и 81 года в 2036 году, уровень бедности снизится до 6,8% и 5,2% соответственно.