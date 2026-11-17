Первым после открытия моста отправился поезд № 092/091 Москва — Керчь: он выехал со станции Тамань в 13:04 мск. Остальные три задержанных состава, в том числе поезд из Петербурга, также направят к станции Керчь-Южная. Поезда из Керчи на материковую часть России 17 ноября планируют отправить по расписанию. В компании отметили, что пассажиров задержанных составов обеспечивают питанием и водой.