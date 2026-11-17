Поезд из Петербурга в Крым продолжит движение после восьмичасовой задержки
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновили. Поезд № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь планируют отправить до станции Керчь-Южная в ближайшее время, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Первым после открытия моста отправился поезд № 092/091 Москва — Керчь: он выехал со станции Тамань в 13:04 мск. Остальные три задержанных состава, в том числе поезд из Петербурга, также направят к станции Керчь-Южная. Поезда из Керчи на материковую часть России 17 ноября планируют отправить по расписанию. В компании отметили, что пассажиров задержанных составов обеспечивают питанием и водой.
Ранее поезд из Петербурга в Керчь задерживался на восемь часов. По состоянию на 12:00 17 ноября он ожидал возобновления движения вместе с тремя другими составами «Таврия».
Движение по Крымскому мосту приостанавливали после повторной атаки беспилотников в ночь на 17 ноября. Как сообщал «Ъ», это произошло менее чем через сутки после предыдущей атаки, после которой движение также временно останавливали. Минтранс сообщал, что специалисты оценивают ущерб, предварительно, пострадавших не было. СКР возбудил уголовное дело о теракте.