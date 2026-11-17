Предыдущая атака произошла в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи был развернут оперативный штаб, к работе подключены все профильные министерства и ведомства. Минтранс РФ сообщил, что на объекте уже идут восстановительные работы, пострадавших в результате атаки нет. К вечеру понедельника стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту открыли в реверсивном режиме.