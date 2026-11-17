Новый удар ВСУ по Крымскому мосту: что известно
Крымский мост подвергся повторной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 17 ноября сообщили главы двух регионов — Крыма и Краснодарского края.
Движение автомобилей и поездов было приостановлено, глава Крыма Сергей Аксенов призвал воздержаться от поездок в сторону переправы.
Повторная атака на Крымский мост произошла менее чем через сутки после предыдущей атаки утром 16 ноября, когда движение уже закрывали более чем на 16 часов.
По предварительным данным, пострадавших нет. При этом конкретный характер и масштаб разрушений официально не раскрываются.
В Минтрансе РФ заявили, что специалистами оценивается нанесенный ущерб.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на подъездах к мосту продолжают работу пункты питания и обогрева; при необходимости их количество будет увеличено. На месте работают все оперативные службы.
В Доме правительства в ближайшее время состоится заседание правкомиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Основной темой встречи станет ликвидация последствий атаки беспилотников на Крымский мост. Как сообщили в пресс-службе правительства, участники обсудят восстановление объекта и организацию движения по нему.
Предыдущая атака произошла в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи был развернут оперативный штаб, к работе подключены все профильные министерства и ведомства. Минтранс РФ сообщил, что на объекте уже идут восстановительные работы, пострадавших в результате атаки нет. К вечеру понедельника стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту открыли в реверсивном режиме.
Министерство транспорта Крыма опубликовало номер горячей линии, по которой можно задать вопросы о ситуации на Крымском мосту +7 (979) 020-35-62.