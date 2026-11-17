Всего в направлении Крыма задерживаются четыре поезда «Таврия». Состав Москва — Керчь, отправившийся 15 ноября, отстает от расписания на 7,5 часа. Еще два поезда — Москва — Керчь и Адлер — Керчь — задерживаются на шесть и семь часов соответственно. Пассажиров обеспечивают питанием и водой. Перевозчик ждет разрешения на возобновление движения.