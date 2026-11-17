Поезд из Петербурга в Керчь задерживается на восемь часов
Всего в направлении Крыма задерживаются четыре поезда «Таврия»
Поезд № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь задерживается на восемь часов из-за закрытия движения по Крымскому мосту. Состав отправился из Петербурга 15 ноября. По состоянию на 12:00 17 ноября движение по мосту оставалось остановленным, сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».
Всего в направлении Крыма задерживаются четыре поезда «Таврия». Состав Москва — Керчь, отправившийся 15 ноября, отстает от расписания на 7,5 часа. Еще два поезда — Москва — Керчь и Адлер — Керчь — задерживаются на шесть и семь часов соответственно. Пассажиров обеспечивают питанием и водой. Перевозчик ждет разрешения на возобновление движения.
Как писал «Ъ», Крымский мост второй раз подвергся атаке беспилотников за два дня. После ночной атаки 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной частям переправы приостановили. Минтранс сообщил, что специалисты оценивают ущерб, предварительно, пострадавших нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, после атак 16 и 17 ноября на мосту есть повреждения конструкции. Их масштаб пока не уточняется.