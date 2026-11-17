В состав лота входят шесть объектов недвижимости на проезде имени Дерябина, 2/3, а также право аренды земельного участка площадью 9,4 тыс. кв. м. Победитель конкурса должен будет провести реставрацию и сохранить исторический облик зданий. Срок исполнения этих обязательств — семь лет. Для финансирования работ инвестору доступно льготное кредитование по ставке 9% годовых, а при приспособлении объекта под гостиницу — 6%.