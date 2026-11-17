Главный корпус Ижевского оружейного завода повторно выставили на торги
Начальная цена памятника архитектуры осталась на уровне 50,8 млн рублей
«ДОМ.РФ» повторно выставил на конкурс главный корпус бывшего Ижевского оружейного завода — объект культурного наследия федерального значения площадью 21,1 тыс. кв. м. Начальная цена лота составляет 50,8 млн руб., заявки принимаются до 14 декабря, следует из извещения на портале ГИС «Торги».
В состав лота входят шесть объектов недвижимости на проезде имени Дерябина, 2/3, а также право аренды земельного участка площадью 9,4 тыс. кв. м. Победитель конкурса должен будет провести реставрацию и сохранить исторический облик зданий. Срок исполнения этих обязательств — семь лет. Для финансирования работ инвестору доступно льготное кредитование по ставке 9% годовых, а при приспособлении объекта под гостиницу — 6%.
Как ранее сообщал «Ъ-Удмуртия», предыдущий конкурс по продаже комплекса с той же начальной ценой признали несостоявшимся: к окончанию приема заявок 26 октября ни одного предложения не поступило.
Главный корпус оружейного завода — один из архитектурных символов Ижевска. Здание не используется по назначению с 1990-х годов. В 2018 году при пожаре на башне обрушился шпиль, который восстановили в 2024 году. В конце 2025 года объект передали в агентирование «ДОМ.РФ» для поиска инвестора и организации реконструкции.