Главный корпус Ижевского оружейного завода выставили на торги за 50 млн рублей

«ДОМ.РФ» выставил на конкурс главный корпус Ижевского оружейного завода. Об этом сообщила пресс-служба финансового института. Начальная цена объекта культурного наследия федерального значения составляет 50,8 млн руб. Заявки принимаются до 26 октября, конкурс пройдет 30 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ДОМ.РФ» Фото: «ДОМ.РФ»

В состав лота входят ансамбль корпуса общей площадью 21,1 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью 0,94 га. Победитель должен будет провести реставрацию и сохранить здание. Срок исполнения условий конкурса — семь лет. Для финансирования работ инвестору доступно льготное кредитование по ставке 9% годовых либо 6% при приспособлении объекта под гостиницу.

Главный корпус расположен по адресу: проезд Дерябина, 2/3, на берегу Ижевского пруда. Здание было построено в начале XIX века по проекту архитектора Семена Дудина. Оно не используется с 1990-х годов и находится в неудовлетворительном состоянии. В перечень объектов культурного наследия главный корпус внесли в 1995 году. В 2018 году в здании произошел пожар, в результате которого обрушился шпиль башни. Его восстановили спустя шесть лет.

В 2024 году в Удмуртии определили победителя конкурса на разработку концепции редевелопмента оружейного завода. Комплекс предлагалось превратить в Центр инженерной мысли — аналог ВДНХ, с музеем инженерной мысли, выставочными залами, лабораториями, коворкингом, кафе и другими общественными пространствами. Стоимость реконструкции оценивалась в 7,5–8 млрд руб.

В июне 2024 года на башне запустили часы-куранты со старинным часовым механизмом. Впоследствии велись разговоры об установке на шпиле державного орла по аналогии с тем, который был сброшен с башни в декабре 1918 года. В начале 2025-го был утвержден его макет. В конце 2025 года объект передали в агентирование «ДОМ.РФ» для поиска инвестора и проведения реконструкции.

Подробнее об этом читайте в материале «Старый облик с новой мыслью».