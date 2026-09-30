Главный корпус Ижевского оружейного завода выставили на торги за 50 млн рублей
«ДОМ.РФ» выставил на конкурс главный корпус Ижевского оружейного завода. Об этом сообщила пресс-служба финансового института. Начальная цена объекта культурного наследия федерального значения составляет 50,8 млн руб. Заявки принимаются до 26 октября, конкурс пройдет 30 октября.
Фото: «ДОМ.РФ»
В состав лота входят ансамбль корпуса общей площадью 21,1 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью 0,94 га. Победитель должен будет провести реставрацию и сохранить здание. Срок исполнения условий конкурса — семь лет. Для финансирования работ инвестору доступно льготное кредитование по ставке 9% годовых либо 6% при приспособлении объекта под гостиницу.
Главный корпус расположен по адресу: проезд Дерябина, 2/3, на берегу Ижевского пруда. Здание было построено в начале XIX века по проекту архитектора Семена Дудина. Оно не используется с 1990-х годов и находится в неудовлетворительном состоянии. В перечень объектов культурного наследия главный корпус внесли в 1995 году. В 2018 году в здании произошел пожар, в результате которого обрушился шпиль башни. Его восстановили спустя шесть лет.
В 2024 году в Удмуртии определили победителя конкурса на разработку концепции редевелопмента оружейного завода. Комплекс предлагалось превратить в Центр инженерной мысли — аналог ВДНХ, с музеем инженерной мысли, выставочными залами, лабораториями, коворкингом, кафе и другими общественными пространствами. Стоимость реконструкции оценивалась в 7,5–8 млрд руб.
В июне 2024 года на башне запустили часы-куранты со старинным часовым механизмом. Впоследствии велись разговоры об установке на шпиле державного орла по аналогии с тем, который был сброшен с башни в декабре 1918 года. В начале 2025-го был утвержден его макет. В конце 2025 года объект передали в агентирование «ДОМ.РФ» для поиска инвестора и проведения реконструкции.
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