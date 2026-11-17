Сергей Заворотный пришел в сознание после покушения
Журналист Сергей Заворотный пришел в сознание после подрыва его автомобиля в Москве. Врачи провели ему четыре операции, а затем подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, выяснил «Ъ».
Автомобиль Сергея Заворотного подорвали 13 ноября — к машине было прикреплено взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Его, по данным СКР, установила 21-летняя девушка. Ей предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.
Задержанная признала вину. По словам девушки, она действовала по указанию неизвестных, которые представились сотрудниками российских спецслужб. Они убедили ее, что взрывное устройство было GPS-трекером.
Сергей Заворотный — директор Центра информационных технологий Приморского ГАТУ, журналист-международник. Работал пресс-секретарем и помощником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, после 2014 года оба проживают в России.