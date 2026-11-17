Саммит с участием глав государств Китая, России и США в Шэньчжэне 19 ноября станет первой в истории встречей руководителей этих трех стран лицом к лицу. Тот факт, что главы этих трех государств сядут за стол переговоров, имеет огромное значение для мира, который все больше страдает от подхода «кто кого»… Члены-основатели ООН и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай, Россия и США когда-то сражались вместе за победу во всемирной антифашистской войне. Перед лицом глубоких перемен, невиданных за целое столетие, три страны несут общую ответственность за сотрудничество в решении глобальных проблем, укрепление мира и стабильности на планете. В нынешних условиях укрепление взаимодействия, урегулирование разногласий и стабилизация отношений между Китаем, Россией и США отвечают интересам трех стран и соответствуют ожиданиям международного сообщества.