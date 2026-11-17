«Историческое событие, которое определит будущее мира и международной безопасности»
Трамп, Путин и Си встретятся в Китае: чего от саммита ожидают мировые СМИ
Предстоящий трехсторонний саммит России, Китая и США в Шэньчжэне стал одной из самых обсуждаемых тем в мире. Кто-то из наблюдателей сравнивает его с Ялтинской конференцией 1945 года, кто-то обращает внимание на то, что встреча проходит в условиях открытых противоречий в администрации Дональда Трампа по поводу американо-китайских отношений. Кто-то ждет приезда на саммит и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Трехсторонний саммит имеет большое значение для стабильности отношений между крупными державами и мира во всем мире
Саммит с участием глав государств Китая, России и США в Шэньчжэне 19 ноября станет первой в истории встречей руководителей этих трех стран лицом к лицу. Тот факт, что главы этих трех государств сядут за стол переговоров, имеет огромное значение для мира, который все больше страдает от подхода «кто кого»… Члены-основатели ООН и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай, Россия и США когда-то сражались вместе за победу во всемирной антифашистской войне. Перед лицом глубоких перемен, невиданных за целое столетие, три страны несут общую ответственность за сотрудничество в решении глобальных проблем, укрепление мира и стабильности на планете. В нынешних условиях укрепление взаимодействия, урегулирование разногласий и стабилизация отношений между Китаем, Россией и США отвечают интересам трех стран и соответствуют ожиданиям международного сообщества.
Советники Трампа «на ножах» из-за политики в отношении Китая накануне саммита с Си
Когда 16 ноября президент Трамп поднялся на борт самолета для перелета в Азию, он взял с собой команду высокопоставленных советников, которые всю прошлую неделю открыто враждовали из-за курса в отношении Китая и перекладывали друг на друга ответственность за политические последствия скандала с Nvidia. Эти столкновения отражают принципиальный раскол по поводу того, стоят ли экономические соглашения и дружеские отношения, которых Трамп добивается в отношении Китая, тех угроз национальной безопасности, которые, как опасаются некоторые высокопоставленные представители США, могут возникнуть на десятилетия вперед…
Мало что указывает на то, что во время своего визита в Китай Трамп займет жесткий подход, на котором настаивают некоторые члены его администрации.
Трамп нацелен на достижение еще одного экономического соглашения с Си… и на беспрецедентную трехстороннюю встречу с Си и президентом России Владимиром Путиным.
Трамп, Путин и Си обсудят глобальные кризисы в ходе исторического саммита
На этой неделе в Азии развернется историческое событие, которое определит будущее мира и международной безопасности… Масштабная повестка, охватывающая главные мировые проблемы — от ядерного разоружения до… Украины и Ирана и вопроса Северной Кореи одновременно, займет центральное место за столом переговоров, приковав к Азии внимание всего мира… Также ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чtн Ын может неожиданно прибыть в Шэньчжэнь… Эксперты предсказывают, что Трамп максимально использует этот дипломатический спектакль для того, чтобы развеять разговоры о том, что он находится в положении «хромой утки». Для Трампа эта поездка также является площадкой для преодоления внутренних политических кризисов.
Ялта 2.0? Трамп, Си Цзиньпин и Путин задают тон неделе напряженной дипломатии в Азии
Кто-то уже окрестил трехстороннюю встречу «Ялта 2.0» в честь конференции 1945 года в Крыму, где президент США Франклин Д. Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и советский лидер Иосиф Сталин определили международный порядок после Второй мировой войны…
Источник, знакомый с планированием встречи, рассказал, что Китай, Россия и США отказались от согласованной повестки дня, что является необычным шагом для принимающего встречу Си Цзиньпина, который обычно настаивает на строго регламентированных беседах с иностранными лидерами…
Притом что Си Цзиньпин хочет подчеркнуть свои отношения с Трампом и Путиным, он также стремится избежать сравнений с Ялтинской конференцией 1945 года, на которую Китай не был приглашен, несмотря на его важную роль в борьбе с Японией во Второй мировой войне.