Песков: встреча Путина, Трампа и Си может стать сигналом для человечества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на может стать сигналом для всего человечества.
«Это знаковая встреча. До сих пор таких встреч не было. И так или иначе эта встреча сама по себе может стать весомым сигналом для всего человечества о необходимости диалога для поиска путей решения существующих проблем», — сказал Дмитрий Песков информационной службе «Вести».
Встреча пройдет 19 ноября на саммите лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество». Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.