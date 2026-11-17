Песков допустил связь между последними атаками ВСУ и саммитом России, США и КНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что последние атаки ВСУ, в том числе на Крымский мост, связаны с готовящейся встречей Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Главы трех государств проведут переговоры в китайском Шэнчьжэне 19 ноября.
«Этого нельзя исключать. Боевые действия продолжаются, и наши военные наносят удары по целям, которые так или иначе имеют отношение к ВПК Украины. Ну и Украина продолжает свои террористические удары»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября с помощью беспилотников. По данным Минтранса, при атаке никто не пострадал. После сегодняшнего удара СКР возбудил дело о теракте. В ведомстве уточнили, что зафиксированы «повреждения конструкции» моста. Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий атаки. На мосту приостанавливали движение поездов и авто. Сейчас ж/д сообщение восстановлено.