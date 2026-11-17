«Этого нельзя исключать. Боевые действия продолжаются, и наши военные наносят удары по целям, которые так или иначе имеют отношение к ВПК Украины. Ну и Украина продолжает свои террористические удары»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).