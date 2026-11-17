Грузинский независимый бренд Berhasm и художница Тоня Углова выпустили ограниченный арт-объект The Beauty — существо с прекрасным и одновременно пугающим лицом с клыками, покрытое черным мехом. В основе работы — грузинские и славянские легенды о красавице Дали и русалках, чья притягательность уводила путников в лес или болото; этот мотив здесь трактуется шире: за самым красивым лицом может скрываться демон, который не противостоит красоте, а составляет ее суть. Объект можно повесить на сумку, джинсы или поместить в домашний арт-алтарь; в кампании, снятой в Москве, Углова сама стала главной героиней кадров, посвященных трем ночным ритуалам. По словам основателя и креативного директора Berhasm Бесо Туразашвили, проект продолжает разговор бренда о ролях-ярлыках и о том, что под ними. Сама художница описывает The Beauty как способ дать место той стороне себя, которую обычно не хочется показывать другим. Аксессуар уже доступен для покупки на сайте Berhasm.