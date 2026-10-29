На главный корпус Ижевского оружейного завода не нашлось покупателей
На конкурс с начальной ценой 50,8 млн руб. не поступило ни одной заявки
На конкурс по продаже главного корпуса Ижевского оружейного завода не поступило ни одной заявки. Согласно протоколу, опубликованному на портале «ДОМ.РФ» 29 октября, конкурс признан несостоявшимся. Прием заявок завершился 26 октября, сами торги были назначены на 30 октября.
В состав лота входят здания общей площадью около 21,1 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью 0,94 га. Начальная цена составляла 50,79 млн руб. Покупатель должен будет отреставрировать объект культурного наследия федерального значения в течение семи лет. Для финансирования работ предусмотрены льготные кредиты под 9% годовых, а при приспособлении здания под гостиницу — под 6%.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что предприниматель Денис Агашин считает продажу здания за деньги малоперспективной. По его оценке, стоимость восстановления объекта может составить не менее 4,2 млрд руб. При таких затратах найти инвестора, готового вложить средства в реконструкцию и последующее использование комплекса, будет сложно. В качестве альтернативы господин Агашин предлагал рассмотреть передачу здания за символическую сумму при условии его восстановления либо механизм государственно-частного партнерства.
Главный корпус оружейного завода — один из архитектурных символов Ижевска. Здание не используется по назначению с 1990-х годов. В 2018 году при пожаре на башне обрушился шпиль, который восстановили в 2024 году. В конце 2025 года объект передали в агентирование «ДОМ.РФ» для поиска инвестора и организации реконструкции.