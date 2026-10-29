На главный корпус Ижевского оружейного завода не нашлось покупателей

В состав лота входят здания общей площадью около 21,1 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью 0,94 га. Начальная цена составляла 50,79 млн руб. Покупатель должен будет отреставрировать объект культурного наследия федерального значения в течение семи лет. Для финансирования работ предусмотрены льготные кредиты под 9% годовых, а при приспособлении здания под гостиницу — под 6%.