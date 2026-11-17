На Крымском мосту возобновили движение поездов
Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». По ее данным, поезда из Керчи отправятся по расписанию.
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что по поручению президента Владимира Путина власти принимают меры по восстановлению транспортного сообщения через мост. Он подтвердил, что железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью возобновлено. Также пассажиры могут воспользоваться паромной переправой.
Крымский мост был атакован ВСУ 16 и 17 ноября. После сегодняшней ночной атаки СКР сообщил, что зафиксированы «повреждения конструкции» моста. Подробности о серьезности повреждений власти не раскрывают. В Кремле заявили, что мост восстановят, и он «будет лучше прежнего».