Итальянская мануфактура Montegrappa продолжает сотрудничество с Lamborghini и представляет новую коллекцию ручек Automobili Lamborghini Miura. Она посвящена 60-летию легендарной модели, которая появилась в 1966 году и считается одним из первых суперкаров в истории. Это уже не первый совместный проект двух итальянских марок. В 2023 году они выпустили коллекцию к 60-летию самой Lamborghini. Теперь вдохновением послужила конкретная модель — Miura, созданная по проекту Марчелло Гандини.