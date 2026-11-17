«Суперкар припаркован где-то за дверью»
Анна Минакова — о ручках Montegrappa в честь Lamborghini Miura
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Есть известная шутка: въехать на собственном суперкаре прямо в ресторан или другое общественное место, конечно, нельзя. Зато всегда можно иметь при себе предмет, который недвусмысленно намекает, что суперкар припаркован где-то за дверью.
Итальянская мануфактура Montegrappa продолжает сотрудничество с Lamborghini и представляет новую коллекцию ручек Automobili Lamborghini Miura. Она посвящена 60-летию легендарной модели, которая появилась в 1966 году и считается одним из первых суперкаров в истории. Это уже не первый совместный проект двух итальянских марок. В 2023 году они выпустили коллекцию к 60-летию самой Lamborghini. Теперь вдохновением послужила конкретная модель — Miura, созданная по проекту Марчелло Гандини.
В дизайне ручек воспроизведены характерные детали автомобиля: решетка моторного отсека, вентиляционные прорези и даже знаменитые поднимающиеся фары. Последняя деталь к тому же рабочая: на колпачке установлена миниатюрная фара из горного хрусталя, которая действительно поднимается при нажатии кнопки.
Коллекция представлена в трех исторических цветах Miura: желтом Giallo Fly, зеленом Verde Miura и черном. В каждом цвете выпущено по 60 перьевых ручек и по 60 роллеров, всего 360 экземпляров. Перьевые модели получили золотое перо 750-й пробы с рутениевым покрытием и эмблемой Lamborghini. Такая ручка стоит €8250. Цена уверенная, но надо ли говорить, что сама Miura обойдется значительно дороже.