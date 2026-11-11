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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Участок трассы в Ростовской области перекрыли после атаки БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками территорию Ростовской области в ночь на 11 ноября. Движение транспорта по участку трассы Р-280 через реку Миус временно перекрыто, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Сейчас на трассе ведутся восстановительные работы. 8 ноября на 97-м километре трассы в Неклиновском районе упали обломки БПЛА — было повреждено дорожное полотно моста.
Всего за ночь над регионом сбили 40 беспилотников ВСУ. Информации о разрушениях или пострадавших нет.
Атаки беспилотников
Ростовская область
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Транспорт