Рябков ответил на вопрос о новом раунде трехсторонних переговоров по Украине
Рябков: дат нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет
Даты проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не установлены. Стороны также не договорились о месте их проведения. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Хочу сказать, что на сегодня нет понимания параметров и каких-то ориентиров с точки зрения продолжения данного процесса»,— сказал журналистам господин Рябков после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме по отношениям США и России (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра заявил, что к новому раунду переговоров по Украине не будут подключать представителей европейских стран. «Пусть они дальше занимаются репродукцией своих санкционных пакетов. Речь о подключении европейцев к переговорам не идет»,— сказал он.
Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Абу-Даби 10 и 11 ноября. После них спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этих контактов стороны договорились о проведении нового раунда трехсторонних переговоров. Американские переговорщики выступают за присоединение стран Европы к переговорному процессу