«Хочу сказать, что на сегодня нет понимания параметров и каких-то ориентиров с точки зрения продолжения данного процесса»,— сказал журналистам господин Рябков после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме по отношениям США и России (цитата по «РИА Новости»).