На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Бутурлиновский райсуд поступил иск прокурора района в интересах уволившегося машиниста розливо-моечного участка к ЛВЗ о взыскании невыплаченной заработной платы, денежной компенсации за нарушение работодателем срока ее выплаты, а также компенсации морального вреда на общую сумму почти 1,2 млн руб. Зарплату сотруднику не выплачивали в период с 1 марта по 9 сентября 2026 года. По данным картотеки, только за 27 октября этого года в Бутурлиновский райсуд поступило четыре гражданских иска к Бутурлиновскому ЛВЗ, три из которых касаются взыскания невыплаченной заработной платы.

А до этого, в середине октября, стало известно, что бывший главный бухгалтер АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» потребовала с ЛВЗ свыше 1,5 млн руб. Главбух работала на предприятии с сентября 2018-го и не была в отпуске с 2022 года. С марта по июль 2026-го она не получала заработную плату. В итоге 31 июля специалист уволилась по собственной инициативе, после чего обратилась в Государственную инспекцию труда. Суд вынес определение взыскать в ее пользу сумму невыплаченной зарплаты и компенсацию за неиспользованные 103 дня отпуска в размере 1,3 млн руб., а также денежную компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы — еще почти 246 тыс. руб. Однако, как сама женщина сообщила «Ъ-Черноземье» на прошлой неделе, денег ей пока не перечислили.