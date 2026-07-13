На спирт нужны деньги

Как стало известно «Ъ-Черноземье», руководство и акционеры Бутурлиновского ликеро-водочного завода (ЛВЗ) в Воронежской области при поддержке облправительства ищут инвестора для перезапуска предприятия на фоне налоговой задолженности и исполнительных производств. Сейчас ЛВЗ остановлен. В отношении него открыты исполнительные производства на 329 млн руб. из-за долгов перед налоговой. Задержки по зарплате стали причиной возбуждения уголовного дела. Региональные власти, которые владеют 20% акций завода, уже трижды пытались продать этот пакет. Теперь облправительство разрабатывает для завода антикризисную «дорожную карту». Эксперты предупреждают, что с учетом финансовых проблем актив может быть интересен инвесторам или покупателям «только при сильном дисконте» и после погашения долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутурлиновский ЛВЗ (на фото) простаивает в ожидании внешнего финансирования

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бутурлиновский ЛВЗ (на фото) простаивает в ожидании внешнего финансирования

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководство и акционеры Бутурлиновского ЛВЗ в Воронежской области ведут работу по привлечению инвестора для перезапуска предприятия. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона. Руководство предприятия рассчитывает на поступление денежных средств от потенциального инвестора уже этим летом, но его имя или название компании при этом не раскрываются.

Внешнее финансирование требуется привлечь для решения ряда проблем предприятия. В частности, в отношении завода открыто исполнительное производство на 329,5 млн руб. Поводом стала задолженность перед налоговиками, в конечном счете, перед бюджетом. Источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти уточняют, что завод сейчас фактически остановлен и не работает:

«Производство фактически не ведется, так как для выпуска алкогольной продукции необходимы банковские гарантии».

При этом, по данным «Ъ-Черноземье», предприятие сохраняет штат сотрудников — массовых увольнений не проводилось, но есть сложности с выплатами зарплат.

По данным Rusprofile, лицензия ЛВЗ на производство, хранение и поставки алкогольной продукции, в том числе водки и ликеро-водочных изделий, истекла еще в декабре 2021 года. С тех пор новую лицензию на выпуск алкоголя предприятие не получало. На данный момент единственная действующая лицензия завода касается деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

По данным «Ъ-Черноземье», интерес к перезапуску ЛВЗ с 2023 года проявлял глава многопрофильной ГК «Диагональ» Владимир Прохоров, которого сейчас пытается обанкротить Сбербанк из-за долгов на 5 млрд руб. Господин Прохоров не воспользовался направленным через его адвоката предложением «Ъ-Черноземье» прокомментировать интерес к планам перезапуска предприятия.

Источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти сообщили, что министерство труда и занятости Воронежской области еще в конце февраля проводило межведомственную комиссию по противодействию просроченной задолженности по зарплате на предприятиях. На ней, в частности, рассматривалась ситуация на ЛВЗ. Представитель завода на комиссию не явился.

В результате ЛВЗ включили в еженедельный мониторинг задолженности по зарплате и решили повторно рассмотреть его ситуацию, чтобы затем направить «соответствующие материалы в органы прокуратуры».

Уже в марте по факту «полной невыплаты зарплаты» на ЛВЗ было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Сумма долгов по зарплате не раскрывается.

«Планируется рассмотреть вопрос эффективности работы директора Бутурлиновского ЛВЗ Юрия Зацепина, который с 2000 по 2026 год являлся учредителем 14 АО, 12 из которых прекратили свою деятельность, в том числе в связи с банкротством»,— отметил один из источников «Ъ-Черноземье».

Также, по информации «Ъ-Черноземье», министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Воронежской области разработало проект дорожной карты мероприятий по выводу ЛВЗ из кризиса. Концепцию курирует первый зампред облправительства Данил Кустов, ее параметры пока не раскрываются, за одним исключением: региональный минфин против субсидирования ЛВЗ из облбюджета для погашения задолженности по зарплате.

АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в городе Бутурлиновка Воронежской области. Уставный капитал — 548,3 млн руб. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. В 2025 году выручка Бутурлиновского ЛВЗ составила 121 млн руб., что на 32% больше, чем в 2024-м (91,8 млн руб.). Чистая прибыль выросла на 12% — с 223 до 249 тыс. руб. Предприятие выступает ответчиком по пяти арбитражным делам на сумму 49 млн руб. Акционеры ЛВЗ не раскрываются. По данным «Ъ-Черноземье», предприятие контролирует его гендиректор Юрий Зацепин, которому через столичное ООО «Агат» принадлежит 67,5% акций. Собственником еще 20% выступает МИЗО. Пакет региона не является мажоритарным и не позволяет в существенной степени влиять на принятие решений органами управления ЛВЗ. Третий акционер — Анатолий Крымов, который владеет 12,4% акций через московское ООО «ЛВЗ холдинг». По данным на 31 декабря 2025 года стоимость чистых активов ЛВЗ составляла 512,6 млн руб. Среднесписочная численность работников за 2025-й составляет 102 человека.

Телефон ЛВЗ Юрия Зацепина при нескольких попытках «Ъ-Черноземье» связаться с ним был выключен. Анатолий Крымов заявил «Ъ-Черноземье», что общение с ним «невозможно из-за состояния здоровья».

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский арбитраж запретил господину Крымову совершать сделки с принадлежащими ему через «ЛВЗ холдинг» акциями АО «Бутурлиновский ЛВЗ». Суд отметил, что имущество господина Крымова является предметом залога по договору, заключенному в 2021 году. Ближайшее заседание по делу запланировано на 4 августа. Стоит отметить, что в качестве третьих лиц по спору привлечены сразу несколько компаний, связанных с господином Прохоровым и ГК «Диагональ»: ООО «Уральская нефтехимическая компания», ООО «Некс» и ООО «Вектор-В»

С января МИЗО трижды пыталось продать свой пакет акций, однако желающих приобрести не нашлось. Начальная цена лота на последних торгах, проходивших в конце марта, составляла 75,8 млн руб. Четвертый аукцион, по данным ГИС «Торги», пока не объявлялся. По данным «Ъ-Черноземье», МИЗО намерено реализовать пакет акций до 2028 года.

Президент отраслевой гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что ЛВЗ может быть интересен потенциальному инвестору «только теоретически». «У завода есть история, региональная идентичность, производственная площадка и продуктовая база: в последние годы предприятие пыталось развивать линейку "Бутурлин" — водку, настойки и бальзамы. Но сегодня инвестор будет смотреть не на историю, а на долги, статус лицензии, состояние оборудования, доступ к спирту, команду и возможность вернуть продукцию на полку»,— сказал господин Московский.

Эксперт также отмечает, что инвестором мог бы выступить «стратегический игрок из отрасли, которому нужны площадка, возможность восстановить лицензию или региональное присутствие».

«Внешний финансовый инвестор со стороны в такой актив вряд ли пойдет: слишком много обязательств, слишком длинный путь до возврата денег. С учетом текущего состояния рынка и дефицита интересантов вероятность сделки я бы оценивал как крайне низкую. Интерес возможен только при сильном дисконте, заранее урегулированных обязательствах и понятной модели перезапуска»,— пояснил господин Московский.

По словам представителя «Алкопро», основными сложностями на рынке сегодня являются «высокая цена спирта, рост акцизной нагрузки и изменение схемы оплаты за с 1 июля, увеличивающее потребность в оборотных средствах».

«Также роль играют дорогой оборотный капитал, жесткая конкуренция за место в сетях и потребительский пессимизм. По данным отраслевой аналитики A.LIST, рынок крепкого алкоголя в 2025 году В РФ фактически стоял на месте: +0,16% к 2024-му при объеме 1,26 млрд л. При этом сохраняется высокая концентрация вокруг крупных марок»,— сказал господин Московский.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин, изучивший правовые контуры конфликтов, в которых сейчас участвует завод, считает, что «самостоятельно выбраться из кризиса ЛВЗ вряд ли сможет»: «Предприятие остановлено, налоговая задолженность в разы превышает годовую выручку, данные картотеки арбитражных дел свидетельствуют, что завод фактически перестал обслуживать текущие долги. Учитывая, что Воронежская область уже в третий раз не смогла продать на аукционе пакет акций ЛВЗ, можно предположить, что актив не имеет высокой привлекательности».

«По всей видимости, потенциальные инвесторы, если таковые имеются, занимают выжидательную позицию, рассчитывая на более привлекательную цену актива в банкротной процедуре»,— предположил господин Просвирин.

Руководитель Санкт-Петербургского представительства «Юрэнергоконсалта» Лариса Устинова согласна, что, если после завершения исполнительного производства долги не будут погашены, «с очень высокой вероятностью» ФНС попытается обанкротить предприятие. Потом потенциальному инвестору «всего выгоднее будет просто купить интересующее его имущество должника на торгах».

Могут появиться и другие кредиторы, считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, который предполагает, что долги ЛВЗ значительно превышают текущие требования налоговой: «Сейчас предприятие простаивает и только наращивает долговое бремя.

Егор Якимов