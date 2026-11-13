Машинист судится с Бутурлиновским ЛВЗ за 1 млн рублей долга по зарплате
В Бутурлиновский районный суд Воронежской области поступил иск прокурора района в интересах уволившегося сотрудника к АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» о взыскании невыплаченной заработной платы, денежной компенсации за нарушение работодателем срока ее выплаты, а также компенсации морального вреда на общую сумму почти 1,2 млн руб. Об этом в суде сообщили 12 ноября.
Прокурорская проверка установила, что ЛВЗ заключил трудовой договор с местным жителем и принял его на должность машиниста розливо-моечного участка, однако не выплачивал зарплату сотруднику в период с 1 марта по 9 сентября 2026 года. В сентябре 2026-го заявитель уволился по собственному желанию. Сумма задолженности и компенсации за невыплату зарплаты составила свыше 1,1 млн руб. Помимо этого, прокурор требует взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб. Иск принят к производству.
По данным картотеки, только за 27 октября этого года в Бутурлиновский райсуд поступило четыре гражданских иска к Бутурлиновскому ЛВЗ, три из которых касаются взыскания невыплаченной заработной платы.
В середине октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, как бывший главный бухгалтер АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» потребовала с ЛВЗ свыше 1,5 млн руб. Главбух работала на предприятии с сентября 2018-го и не была в отпуске с 2022 года. С марта по июль 2026-го она не получала заработную плату. В итоге 31 июля специалист уволилась по собственной инициативе, после чего обратилась в Государственную инспекцию труда. Суд вынес определение взыскать в ее пользу сумму невыплаченной зарплаты и компенсацию за неиспользованные 103 дня отпуска в размере 1,3 млн руб., а также денежную компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы — еще почти 246 тыс. руб. Однако, как сама женщина сообщила накануне «Ъ-Черноземье», денег ей пока не перечислили.
Ранее в этом году сообщалось, что руководство и акционеры Бутурлиновского ликеро-водочного завода при поддержке правительства Воронежской области сейчас ищут инвестора для перезапуска предприятия на фоне налоговой задолженности и исполнительных производств.