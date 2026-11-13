Машинист судится с Бутурлиновским ЛВЗ за 1 млн рублей долга по зарплате

Прокурорская проверка установила, что ЛВЗ заключил трудовой договор с местным жителем и принял его на должность машиниста розливо-моечного участка, однако не выплачивал зарплату сотруднику в период с 1 марта по 9 сентября 2026 года. В сентябре 2026-го заявитель уволился по собственному желанию. Сумма задолженности и компенсации за невыплату зарплаты составила свыше 1,1 млн руб. Помимо этого, прокурор требует взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб. Иск принят к производству.