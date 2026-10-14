Главбух Бутурлиновского ликеро-водочного завода уволилась из-за невыплаты зарплаты

Как стало известно «Ъ-Черноземье», бывшему главному бухгалтеру АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» Ирине Кукареке удалось отсудить у ЛВЗ более 1,5 млн руб. Главбух работала на предприятии с сентября 2018-го и не была в отпуске с 2022 года. С марта по июль 2026-го она не получала заработную плату. В итоге Ирина Кукарека 31 июля уволилась по собственной инициативе, после чего обратилась в Государственную инспекцию труда.