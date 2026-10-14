Главбух Бутурлиновского ликеро-водочного завода уволилась из-за невыплаты зарплаты
Как стало известно «Ъ-Черноземье», бывшему главному бухгалтеру АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» Ирине Кукареке удалось отсудить у ЛВЗ более 1,5 млн руб. Главбух работала на предприятии с сентября 2018-го и не была в отпуске с 2022 года. С марта по июль 2026-го она не получала заработную плату. В итоге Ирина Кукарека 31 июля уволилась по собственной инициативе, после чего обратилась в Государственную инспекцию труда.
Должностной оклад главного бухгалтера был установлен в размере 60 тыс. руб., а по трудовому договору заработная плата, включая премии, надбавки и другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера, должна была выплачиваться два раза в месяц — 10-го и 25-го числа. Уволившись, Ирина Кукарека 10 августа обратилась в Гострудинспекцию, которая направила обращение для исполнения в прокуратуру. Надзорный орган принял решение о проведении проверки исполнения АО «Бутурлиновский ЛВЗ» трудового законодательства, а по результатам проверки направил в суд иск.
Помощник прокурора Бутурлиновского района Игорь Иларионов в судебном заседании отметил, что задолженность по заработной плате со стороны ЛВЗ имеется и в отношении других сотрудников. Представитель ответчика на заседание не явился.
В пользу бывшего главного бухгалтера взыскали сумму невыплаченной зарплаты и компенсацию за неиспользованные 103 дня отпуска в размере 1,3 млн руб., а также денежную компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы — еще почти 246 тыс. руб. Кроме того, ЛВЗ обязали оплатить 30,6 тыс. руб. госпошлины.
Сегодня также сообщалось, что Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в Арбитражный суд Воронежской области заявление об аннулировании лицензии Бутурлиновского ликеро-водочного завода (какой именно, не уточняется). Оно принято судом к производству. У предприятия нет действующей лицензии на производство, хранение и поставки алкогольной продукции — она истекла еще в декабре 2021 года. Речь в данном случае может идти о лицензии на розничную продажу алкоголя.
Руководство и акционеры Бутурлиновского ликеро-водочного завода при поддержке правительства Воронежской области сейчас ищут инвестора для перезапуска предприятия на фоне налоговой задолженности и исполнительных производств.